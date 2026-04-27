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22वीं मंजिल से छलांग… नोएडा में कंपनी डायरेक्ट की मौत, खामोशी में छिपी रह गई वजह

Noida News: नोएडा में एक टेक कंपनी के निदेशक ने 22वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है.  मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और न ही परिजनों ने अभी तक पुलिस को कोई शिकायत दर्ज कराई है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:48 AM IST
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फाइल फोटो
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Noida News: नोएडा में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक टेक कंपनी के निदेशक ने 22वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान सज्जल मेहरोत्रा के रूप में हुई है, जो सेपियंट कंपनी में निदेशक पद पर कार्यरत थे. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के सेक्टर-107 स्थित प्रतीक एडिफाइस सोसायटी की बताई जा रही है, जानकारी के अनुसार, सज्जल मेहरोत्रा अपने परिवार के साथ सोसायटी के एफ टॉवर में रहते थे. रविवार को उन्होंने अपने फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा दी. घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन और सुरक्षा गार्ड उन्हें गंभीर हालत में नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं और काफी खून बह चुका था.

पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. थाना प्रभारी डीपी शुक्ला के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है. मौके पर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. मृतक का मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.

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मौत के पीछे क्या रही होगी वजह?
प्रारंभिक जांच में तनाव और पारिवारिक कलह को संभावित कारण माना जा रहा है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. परिजनों की ओर से भी फिलहाल कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.बताया जा रहा है कि सज्जल की शादी करीब 10 साल पहले अदिति नाम की महिला से हुई थी, जो एक आईटी कंपनी में कार्यरत हैं. यह उनकी दूसरी शादी थी. सोसायटी के कुछ निवासियों के अनुसार, सज्जल पिछले कुछ दिनों से तनाव में नजर आ रहे थे.

पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत मिलने और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने रविवार को ही अंतिम संस्कार कर दिया. 

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