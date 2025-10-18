Diwali School Holiday 2025: यूपी में बच्चों की मौज! दिवाली से लेकर छठ पूजा पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देख लीजिए पूरी लिस्ट

Diwali School Holidays 2025: अक्टूबर-नवंबर का महीना आते ही स्टूडेंट्स के चेहरे खिल जाते हैं. यह समय होता है, एक के बाद एक बड़े त्योहारों का, जिसका मतलब है लंबी छुट्टियां! पूरे भारत में इसे त्योहारों का महा-महीना कहा जाता है, जिसमें धनतेरस, रोशनी का त्योहार दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई-दूज और पूर्वी भारत का महा-पर्व छठ पूजा शामिल हैं. इन दिनों छात्र और उनके माता-पिता दिवाली और छठ पूजा के लिए मिलने वाले ब्रेक के लिए बहुत उत्साहित हैं. आइए जानते हैं यूपी में कितनी छुट्टियां मिलेंगी.

दिवाली-छठ पर लंबी छुट्टी

साल 2025 में दिवाली और उससे जुड़े त्योहारों की शुरुआत आज 18 अक्टूबर को धनतेरस से हो रही है और यह सिलसिला भाई दूज (23 अक्टूबर) तक चलेगा. इस दौरान लगभग सभी राज्यों के स्कूलों में कम से कम 6 दिनों का अनिवार्य अवकाश रहेगा. अवकाश में धनतेरस, छोटी दिवाली, मुख्य दिवाली दिन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज सहित प्रमुख त्योहार शामिल हैं. लेकिन जिन राज्यों में छठ पूजा भी प्रमुखता से मनाई जाती है, वहां यह छुट्टी 10 दिनों से भी ज्यादा होने वाली है.

यूपी में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल

इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025 यानी सोमवार को मनाया जाएगा. इससे पहले शनिवार और रविवार की भी छुट्टी होने से स्टूडेंट्स को लंबा ब्रेक मिल जाएगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई स्कूलों में छठ पूजा की खास छुट्टी दी जाती है. उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक दिवाली की छुट्टी रहेगी. 19 अक्टूबर को रविवार पड़ने के कारण छात्रों को चार दिनों की छुट्टियां मिलेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

दिवाली से पहले OBC के 4 लाख 83 हजार छात्रों को स्कॉलरशिप का गिफ्ट, मिली 126.68 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति