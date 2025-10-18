Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2966520
Zee UP-UttarakhandNoida

Diwali School Holiday 2025: यूपी में बच्चों की मौज! दिवाली से लेकर छठ पूजा पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देख लीजिए पूरी लिस्ट

Diwali School Holiday 2025 UP: उत्तर प्रदेश में दिवाली और छठ पूजा का उत्साह चरम पर होता है. दशहरा की छुट्टियों के बाद धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक यूपी के स्कूलों में कई दिनों तक अवकाश रहेगा. आइए जानते हैं कि इस दौरान स्कूलों कितने दिनों का अवकाश रहेगा.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 18, 2025, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Diwali School Holiday 2025
Diwali School Holiday 2025

Diwali School Holidays 2025: अक्टूबर-नवंबर का महीना आते ही स्टूडेंट्स के चेहरे खिल जाते हैं. यह समय होता है, एक के बाद एक बड़े त्योहारों का, जिसका मतलब है लंबी छुट्टियां! पूरे भारत में इसे त्योहारों का महा-महीना कहा जाता है, जिसमें धनतेरस, रोशनी का त्योहार दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई-दूज और पूर्वी भारत का महा-पर्व छठ पूजा शामिल हैं. इन दिनों छात्र और उनके माता-पिता दिवाली और छठ पूजा के लिए मिलने वाले ब्रेक के लिए बहुत उत्साहित हैं. आइए जानते हैं यूपी में कितनी छुट्टियां मिलेंगी.

दिवाली-छठ पर लंबी छुट्टी
साल 2025 में दिवाली और उससे जुड़े त्योहारों की शुरुआत आज 18 अक्टूबर को धनतेरस से हो रही है और यह सिलसिला भाई दूज (23 अक्टूबर) तक चलेगा. इस दौरान लगभग सभी राज्यों के स्कूलों में कम से कम 6 दिनों का अनिवार्य अवकाश रहेगा. अवकाश में धनतेरस, छोटी दिवाली, मुख्य दिवाली दिन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज सहित प्रमुख त्योहार शामिल हैं. लेकिन जिन राज्यों में छठ पूजा भी प्रमुखता से मनाई जाती है, वहां यह छुट्टी 10 दिनों से भी ज्यादा होने वाली है.

यूपी में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल
इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025 यानी सोमवार को मनाया जाएगा. इससे पहले शनिवार और रविवार की भी छुट्टी होने से स्टूडेंट्स को लंबा ब्रेक मिल जाएगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई स्कूलों में छठ पूजा की खास छुट्टी दी जाती है. उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक दिवाली की छुट्टी रहेगी. 19 अक्टूबर को रविवार पड़ने के कारण छात्रों को चार दिनों की छुट्टियां मिलेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

दिवाली से पहले OBC के 4 लाख 83 हजार छात्रों को स्कॉलरशिप का गिफ्ट, मिली 126.68 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति

TAGS

Diwali School Holiday 2025Diwali School Holiday 2025 up

Trending news

Lucknow news
लखनऊ में बनी ब्रह्मोस की पहली खेप तैयार, राजनाथ सिंह-योगी आदित्यनाथ आज करेंगे रवाना
Uttarakhand Winter Alert
केदारनाथ में कड़ाके की ठंड! बर्फबारी से तेजी से गिरा पारा,कैसा है उत्तराखंड का मौसम!
bijnor news
बिजनौर में ‘मैडम जज’ बेनकाब...पेशकार और वकील के साथ पहुंची थी बैंक, ऐसे हुआ खुलासा
Ghaziabad latest news
धनतेरस से भाई दूज तक गाज़ियाबाद में स्पेशल ट्रैफिक प्लान एक्टिव, भारी वाहन बैन
mirzapur news
न तो पटाखे, न ही दीये...यूपी के इस गांव में क्यों नहीं मनाई जाती दीपावली
Saharanpur news
पूर्व DGP के बेटे की दवा की ओवरडोज से मौत! सहारनपुर पहुंचा शव, फूट-फूटकर रोया परिवार
Ayodhya Deepotsav
अयोध्या दीपोत्सव में महाकुंभ की तकनीक! संदिग्धों की खुद-ब-खुद ऐसे होगी पहचान
farrukhabad latest News
फर्रुखाबाद में बाइक फिसलते ही जोरदार धमाका, बाजार में हड़कंप, दो युवकों की मौत
Dhanteras 2025
धनतेरस पर कब करें पूजा और खरीदारी? अयोध्‍या के ज्योतिषाचार्य ने बताया शुभ मुहूर्त
offline teacher transfer
यूपी के 1641 शिक्षकों को दिवाली तोहफा, सीएम योगी ने ऑफलाइन ट्रांसफर पर दी बड़ी राहत