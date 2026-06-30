नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्कूलों का समय बदला, भीषण गर्मी के चलते प्रशासन ने लिया फैसला

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Gautambudhanagar: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रही गर्मी और उमस को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने स्कूली बच्चों के हित में बड़ा फैसला लिया है. जिले में पड़ रही तेज धूप और लू जैसी परिस्थितियों के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव किया गया है. यह नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर जारी इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को दोपहर की तीखी धूप, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना है. प्रशासन का मानना है कि दोपहर के समय तापमान में लगातार वृद्धि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकती है.
कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों पर आदेश लागू
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जनपद के कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी विद्यालयों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है. यह आदेश परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा और अन्य सभी बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन अनिवार्य होगा और सभी स्कूल प्रबंधन को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करना होगा.
स्कूलों को दिए गए विशेष दिशा-निर्देश
गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विद्यालयों को कई एहतियाती कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं. स्कूल परिसरों में छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ठंडे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. साथ ही खुले मैदान में होने वाली खेल गतिविधियों और अन्य बाहरी कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित रखने की सलाह दी गई है.
विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों के शरीर में पानी की कमी तेजी से हो सकती है, जिससे हीट स्ट्रोक और थकान जैसी समस्याएं बढ़ने की आशंका रहती है. ऐसे में समय पर उठाए गए कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.
अगले आदेश तक जारी रहेगी नई व्यवस्था
जिला प्रशासन ने बताया है कि संशोधित समय-सारिणी अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. यदि मौसम की स्थिति और अधिक गंभीर होती है, तो छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है.
अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई विद्यालय निर्धारित समय के बाद संचालित पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा सकती है. प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को पर्याप्त पानी पिलाएं, हल्के कपड़े पहनाएं और अनावश्यक रूप से धूप में बाहर जाने से बचाएं