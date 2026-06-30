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नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्कूलों का समय बदला, भीषण गर्मी के चलते प्रशासन ने लिया फैसला

Noida School Timings: उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के मौसम को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने कक्षा एक से 8 तक के स्कूलों का समय फिर बदल दिया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 30, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:18 PM IST
नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्कूलों का समय बदला, भीषण गर्मी के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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