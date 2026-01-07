Advertisement
नोएडा–ग्रेटर नोएडा में ठंड का कहर ! 10 जनवरी तक स्कूल बंद,घने कोहरे व शीतलहर के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:26 PM IST
नोएडा न्यूज/विजय कुमार : उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने एक कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है. आदेश में साफ कहा गया है कि यह निर्देश जिले के सभी बोर्डों के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा और किसी भी परिस्थिति में कक्षाएं नहीं चलेंगी

क्या हैं पूरी बात जानें ? 
बीते एक सप्ताह में दिल्ली-एनसीआर में तापमान लगातार गिर रहा है.मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली में कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की, जिसके बाद ठंड का प्रभाव सुबह के समय अधिक महसूस किया जा रहा है. न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है, वहीं अगर कोहरे की घनी चादर ने दृश्यता को बेहद कम कर दिया है. ऐसे हालात में बच्चों की स्कूल आने जाने की स्थिति जोखिम भरी हो सकती थी. 

सख्ती से हो पालन
बताया जा रहा हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि अवकाश के दौरान किसी भी रूप में कक्षाएँ संचालित न की जाएँ. प्रशासन ने इसे अनिवार्य पालन श्रेणी में रखते हुए कहा है कि निर्देश न मानने पर कार्रवाई की जा सकती है. इसके साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को अनावश्यक ठंड के संपर्क में आने से बचाएं.

बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोपरि
ठंड से खासकर छोटे बच्चों के बीमार होने का खतरा अधिक रहता है. प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही ठंड, शीतलहर और सुबह के घने कोहरे को देखते हुए यह निर्णय पूरी तरह बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है.  अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मौसम में सुधार न होने पर अवकाश की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है.

आगे भी जारी रह सकता है ठंड का असर
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनाए रहने की संभावना जताई है. ऐसे में सुबह के समय तापमान और दृश्यता दोनों में गिरावट जारी रह सकती है. प्रशासन ने कहा है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे के निर्णय भी लिए जाएंगे.

 

