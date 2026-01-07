इंदौर की तरह ग्रेटर नोएडा में भी पीने का पानी बना जानलेवा! सीवर मिला पानी पीने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी

Noida: मध्य प्रदेश के इंदौर कांड के बाद ग्रेटर नोएडा में भी दूषित पानी पीने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई. आरोप है कि लोग कई दिनों से पीने के गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे लेकिन अधिकारियों ने ध्यान ही नहीं दिया.

खबर लिखी जा रही है...