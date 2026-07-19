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ग्रेटर नोएडा में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा, 43 गिरफ्तार

Noida News : प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शनिवार शाम को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है. पुलिस की विशेष टीम द्वारा की गई छापेमारी में मौके से 28 लड़कियों और 15 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 19, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:03 PM IST
ग्रेटर नोएडा में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा, 43 गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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