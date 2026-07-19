ग्रेटर नोएडा में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा, 43 गिरफ्तार

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Noida News : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शनिवार शाम को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है. पुलिस की विशेष टीम द्वारा की गई छापेमारी में मौके से 28 लड़कियों और 15 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई के बाद से इलाके के अन्य स्पा सेंटरों में हड़कंप मच गया है.
गुप्त सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं कि ग्रेटर नोएडा के पॉश इलाकों में स्थित कुछ स्पा सेंटरों में मसाज की आड़ में अनैतिक गतिविधियां लाई जा रही हैं. स्थानीय लोगों ने भी कई बार संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी थी. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की और शनिवार शाम को सुनियोजित तरीके से छापेमारी की योजना बनाई.
छापेमारी के दौरान क्या मिला?
शनिवार शाम जैसे ही पुलिस की टीम ने स्पा सेंटरों पर दबिश दी, वहां अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने जब स्पा के कमरों की तलाशी ली, तो वहां से कई संदिग्ध सामान और आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुईं. पुलिस ने मौके से ही 28 युवतियों और 15 युवकों को हिरासत में लिया. प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि स्पा सेंटर के मालिक मसाज की आड़ में ग्राहकों से मोटी रकम वसूलकर उन्हें देह व्यापार की सुविधाएं मुहैया कराते थे.
पुलिस की आगे की कार्रवाई
पकड़े गए सभी आरोपियों को स्थानीय थाने ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब स्पा सेंटर के मालिकों और इस रैकेट से जुड़े मुख्य सरगनाओं की तलाश में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि स्पा सेंटर की आड़ में जो भी इस तरह के अवैध काम चला रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने बताया कि इस रैकेट का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके पीछे कौन-कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं, यह पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा. फिलहाल, पकड़े गए लोगों के मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है ताकि इस अवैध धंधे में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके.