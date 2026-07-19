ग्रेटर नोएडा में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा, 43 गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान क्या मिला?

शनिवार शाम जैसे ही पुलिस की टीम ने स्पा सेंटरों पर दबिश दी, वहां अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने जब स्पा के कमरों की तलाशी ली, तो वहां से कई संदिग्ध सामान और आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुईं. पुलिस ने मौके से ही 28 युवतियों और 15 युवकों को हिरासत में लिया. प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि स्पा सेंटर के मालिक मसाज की आड़ में ग्राहकों से मोटी रकम वसूलकर उन्हें देह व्यापार की सुविधाएं मुहैया कराते थे.