बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार: बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर KKR के फैसले पर सियासी फुलटॉस; शाहरुख को बताया- राक्षस, गद्दार

Ramesh Chandra/Noida: 2026 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ IPL की पिच पर सियासी किचकिच जारी है. हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का साइड इफेक्ट KKR के क्रिकेटर पर देखने को मिला. देश में हो रहे विरोध के बवंडर का असर हुआ और KKR ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से आउट कर दिया.

दरअसल, ये बड़ा फैसला फ्रेंचाइजी ने BCCI के निर्देश पर लिया है. ये तो रही एक्शन की बात. लेकिन KKR के मालिक शाहरुख खान पर बयानों के वार थमते नजर नहीं आ रहे हैं.

नंदकिशोर गुर्जर बोले-शाहरुख खान हैं राक्षस

गद्दार के बाद अब किंग खान को राक्षस बता दिया गया. इस बार जुबानी जंग में जिस नेता का नाम सामने आया है वो नंदकिशोर गुर्जर हैं. नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना. ये पक्का जिहादी है.

ऐसा नहीं है कि केवल गुर्जर साहब ही बाउंड्री पार धुआंधार वाली बैटिंग कर रहे हैं. जुबानी जंग का ये सिलसिला लंबा है. अब आपको बताते हैं कि शाहरुख खान को लेकर कैसे बयानों के चौके-छक्के लगाए गए.

देश के गद्दार हैं 'किंग खान'- संगीत सोम

भाजपा नेता संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन-चुनकर मारा जा रहा है. ऐसे में वहां के खिलाड़ियों को खरीदना- ये तो देश के साथ गद्दारी हुई. शाहरुख खान जैसे लोग गद्दार हैं. ये कभी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो कभी बांग्लादेश का. ये हर उस देश का समर्थन करते हैं जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करता है.

एक्टर देशद्रोही, गद्दारों जैसा काम किया- रामभद्राचार्य

नेताओं ने बम फोड़ा तो उनको साधु-संतों का भी साथ मिला. मोर्चा संभाला तुलसी पीठाधीश्वर जगदगुरु रामभद्राचार्य जी ने. उन्होंने शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा कि शाहरुख खान हीरो नहीं है. उनका कोई चरित्र नहीं है. वे गद्दारों जैसे काम रहे हैं.

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी KKR के मालिक शाहरुख खान से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने की मांग कर डाली. तो वहीं किंग खान के समर्थन में भी बयानों की बॉलिंग होने लगी.

किंग खान के समर्थन में बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा- शाहरुख की KKR का बांग्लादेशी क्रिकेटर को चुनना कोई धोखा नहीं है, देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम को समझना चाहिए कि भारतीय मुसलमान भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से चिंतित हैं और उनके साथ खड़े हैं, इसलिए शाहरुख खान का किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदना गलत नहीं कहा जा सकता.

मौलाना साजिद रशीदी की मांग

हमेशा बयानों से बवंडर खड़ा करने वाले मौलाना साजिद रशीदी ने भी मौके को देखकर एक बाउंसर दे मारा. ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा शाहरुख खान पर टिप्पणी करने वाले देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए. शाहरुख ने एक खिलाड़ी को खरीदा. खेल और फिल्मों में कोई बॉर्डर नहीं होता. शाहरुख खान और सलमान खान ऐसे एक्टर हैं जो सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं.

क्यों हो रहा बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का विरोध

दरअसल, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के बीच रहमान के IPL में खेलने का विरोध हो रहा है. वहां पिछले 14 दिन में 4 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है.

कैसे हुई रहमान को लेकर विवाद की शुरुआत

अब ये जानना जरूरी है कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई. मुस्तफिजुर आईपीएल नीलामी के लिए तय खिलाड़ियों की लिस्ट में थे. इसके अलावा भी बांग्लादेश के कुल सात खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑक्शन में हिस्सा लिया था. मुस्तफिजुर का बेस प्राइस दो करोड़ रुपये था, लेकिन शाहरुख खाने की केकेआर टीम ने रहमान के लिए 9.20 करोड़ रुपये की बोली लगाई.

मुस्तफिजुर बोली लगते ही शाहरुख के खिलाफ फूटा गुस्सा

आईपीएल नीलामी में जैसे ही मुस्तफिजुर बिका सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने शाहरुख खान की आलोचना शुरु कर दी. इसके बाद खबर आई कि दीपू चंद्र दास की 18 दिसंबर की रात ढाका में भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फिर बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान और शाहरुख खान का भी विरोध होने लगा.

भारत में क्रिकेट एक जुनून

इस पूरे विवाद में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिस पर गौर करना जरुरी है. दरअसल, भारत में क्रिकेट एक जुनून है और गाहे- बगाहे हम लोग इस खेल को अपने स्वाभिमान, गौरव और राष्ट्रप्रेम से जोड़ देते हैं. क्रिकेट की दीवानगी उत्तर हो या दक्षिण भारत, सभी जगह समान रुप से है. सच तो ये है कि क्रिकेट में हार-जीत के साथ पूरा देश भावनात्मक रुप से एक होता है. अब क्रिकेट का सुरूर ऐसा है तो इसके साथ सियासत भी खूब होती रही है.

पाकिस्तान से रिश्ते और क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान के रिश्तों को जोड़ने के लिए भी कभी क्रिकेट का सहारा लिया गया था. हाल ही में एशिया कप के दौरान ट्रॉफी और भारत-पाकिस्तान के मैच को दौरान जो कुछ हुआ उसे सभी ने देखा. सच तो ये है कि जनभावना के खिलाफ कोई भी खेल नहीं हो सकता है.

दो मुल्कों में रिश्तों का क्रिकेट पर हमेशा दिखा असर

जनभावना अगर पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ है तो क्रिकेट में भी ये तनाव और दूरी साफ-साफ दिखेगी. यही कुछ हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट रिश्ते को लेकर. पहले दोनों मुल्कों के बीच अच्छे ताल्लुकात थे तो क्रिकेट भी परवान पर था. अब वहां हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो बांग्लादेश के क्रिकेटरों का स्वागत क्यों किया जाए ? सोशल मीडिया के दौर में पल भर में ही पूरे देश की प्रतिक्रिया सामने आने लगती है. बिना देर किए सियासतदां भी इसमें कूद पड़ते हैं और फिर साधारण से दिखने वाली चीजों को धर्म, जाति, हिंदू-मुसलमान , अभिनेता, गद्दार, देशद्रोही के खांचे में विभाजित कर दिया जाता है.

पते की बात ये है कि भारत-बांग्लादेश के बीच ये सबकुछ अचानक नहीं हुआ था. ऐसे में IPL प्रबंधन को भी ऑक्शन में पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के क्रिकेटरों को शामिल नहीं करना चाहिए था. तय मानिए क्रिकेट से जुड़ा ये विवाद कोई आखिरी नहीं है लेकिन IPL टीमों और प्रबंधन की तरफ से अब ज्यादा संजीदगी और सावधानी दिखाए जाने की जरूरत है.