Noida News: सॉरी बाबा, मैं बुढ़ापे में आपका....इंजीनियरिंग छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी से कर रहा था बीटेक

Noida News: नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय में बीटेक लास्ट ईयर के स्टडेंट ने सुसाइड कर लिया है. छात्र ने सुसाइड नोट में खुद को कसूरवार बताया है. छात्र का शव हॉस्‍टल के कमरे में पंखे से लटका म‍िला. नोएडा पुलिस ने शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

इंजीनियरिंग के छात्र ने किया सुसाइड

नोएडा पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान शिवम डे पुत्र कार्तिक डे निवासी मधुबनी बिहार के रूप में हुई है. शिवम ने बेडशीट से फांसी का फंदा बनाया था. शिवम ने सुसाइड नोट में लिखा है, जब आप ये नोट पढ़ रहे होंगे मैं मर चुका हूंगा. सुसाइड का निर्णय मेरा खुद का है. इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है. ये दुनिया मेरे लिए नहीं है. मै सिर्फ एक यूजलेस हूं.

'मेरी फीस घर वालों को वापस कर देना'

पुलिस से रिक्यूव्येस्ट है किसी को भी ब्लैम नहीं करना मेरी मौत का. स्पेशल रिक्वेस्ट है कॉलेज प्रबंधन से मेरी जितनी भी फीस लगी है उसे मेरे पिता जी को वापस कर दो. मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं न ही इस एजुकेशन सिस्टम का, मैं अपने आर्गन को डोनेट करना चाहता हूं. मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिनको मेरी वजह से कोई दुख पहुंचा है.

'किसी प्रकार का प्रेशर नहीं झेल रहा'

सॉरी बाबा, मैं बुढ़ापे में आपका कोई सपोर्ट नहीं कर सका. मैं किसी प्रकार का स्ट्रैस और प्रेशर नहीं झेल पाने की हिम्मत रख पा रहा हूं सारी...वहीं, पिता कार्तिक डे ने बताया कि दो महीने तक बेटा घर पर रहा. उसने ऐसा नहीं बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है. वो आराम से बातचीत करता रहा. कोई दिक्कत नहीं थी. अभी दो अगस्त को घर से लौटा. इससे पहले हम वैष्णो देवी गए थे. वहां भी कुछ ऐसा नहीं था. सब ठीक था. मेरे परिवार का इकलौता बेटा था. अगर नहीं पढ़ना था तो मना कर देता.

पहले भी हो चुके हैं सुसाइड के केस

बता दें कि नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं. पिछले दिनों एक बीडीएस की छात्रा ने सुसाइड कर लिया था. उसने दो शिक्षकों पर आरोप लगाया था. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था. उस मामले की जांच अब भी जारी है. समिति की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है.

डिस्क्लेमर

हेल्पलाइन: जीवन अनमोल है.किसी को भी किसी भी कारण हताशा,निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर+91 9630899002, +91 7389366696पर संपर्क करें.

यह भी पढ़ें : Noida News: भैया गाड़ी रोक दो....पुलिस को देख कैब ड्राइवर ने दौड़ाई तेज रफ्तार कार, नोएडा का वीडियो वायरल

यह भी पढ़ें : Noida News: कौन हैं IAS संदीप भागिया, जिन पर महिला कर्मचारियों ने लगाए छुप-छुपकर घूरने और रात में वीडियो कॉल करने के आरोप, पीएम और सीएम को लिखी चिट्ठी