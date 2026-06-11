मामले की जांच में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जांच में युवती मृत पाई गई. इसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी. जांच के दौरान पता चला कि युवक की तबीयत खराब होने पर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. जब पुलिस ने होटल के कमरे की तलाशी ली तो वहां से कीटनाशक और चूहे मारने की दवा बरामद हुई. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था. अब पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है कि अलग-अलग जातियों और सामाजिक कारणों की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया हो.