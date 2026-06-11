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एक कमरा, दो जिंदगियां और जहरीला पदार्थ...बुलंदशहर के OYO होटल में प्यार का चैप्टर क्लोज!

Bulandshahr Hotel Case: बुलंदशहर के सिकंदराबाद के एक होटल के कमरे में युवक और युवती अचेत हालत में मिले. जिसकी वजह से हड़कंप मच गया. युवती की मौत हो गई है. जबकि, युवक की हालत खराब है. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानिए पूरा मामला...

Written ByPooja Singh
Published: Jun 11, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:15 AM IST
एक कमरा, दो जिंदगियां और जहरीला पदार्थ...बुलंदशहर के OYO होटल में प्यार का चैप्टर क्लोज!
Image Credit: Bulandshahr News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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