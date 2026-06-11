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Bulandshahr Hotel Case: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में जाट चौक के पास स्थित ओयो होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक कमरे में युवक और युवती अचेत हालत में मिले. युवती की मौत हो गई है. जबकि, युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों नोएडा निवासी बताए जा रहे हैं. प्रथमदृष्टया जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है.
संदिग्ध जहरीले पदार्थ की शीशी बरामद
इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो बिना देरी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को मौके से एक संदिग्ध जहरीले पदार्थ की शीशी मिली है. पुलिस इस मामले में हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय सुरभि और 19 वर्षीय पवन बुधवार सुबह सिकंदराबाद स्थित इस होटल में ठहरे थे.
मामले पर क्या बोले होटल संचालक?
होटल संचालक अरुण ने बताया कि दोनों बुधवार को सुबह करीब 10 बजे होटल पहुंचे थे. कुछ देर बाद सफाईवाला सफाई करने के लिए रूम में गया था. जब उसने रूम का दरवाजा खोला तो रूम में लड़की आधी बेड के ऊपर थी आधी बेड के नीचे थी. सफाई वाले लड़के ने यह जानकारी मुझे दी, तो मैंने कहा कि जगाकर देख लो. कभी सो रही होगी या कोई दिक्कत हो रही हो. जब वह नहीं उठी तो मैंने जाकर देखा. तुरंत इस बात की जानकारी 112 पर कॉल करके पुलिस को दी.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
प्रारंभिक जांच में युवती मृत पाई गई. इसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी. जांच के दौरान पता चला कि युवक की तबीयत खराब होने पर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. जब पुलिस ने होटल के कमरे की तलाशी ली तो वहां से कीटनाशक और चूहे मारने की दवा बरामद हुई. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था. अब पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है कि अलग-अलग जातियों और सामाजिक कारणों की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया हो.
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