13 और 14 अप्रैल को भड़की थी हिंसा

दरअसल, बीती 13 और 14 अप्रैल को नोएडा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किया था. मजदूरों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी कर दी थी. हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे. पूरी हिंसा में साजिश की बात सामने आई थी. सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की थी. अब एसआईटी ने 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें 77 गवाह बनाए गए हैं. आरोपी रूपेश राय, आकृति व मनीषा समेत जेल में बंद 10 आरोपियों के खिलाफ हिंसा भड़काने में अहम साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है.