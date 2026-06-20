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Noida News: नोएडा में श्रमिक हिंसा मामले में एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है. एसआईटी ने डेढ़ हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें करीब 10 लोगों पर हिंसा भड़काने और 2 दर्जन लोगों पर हिंसा में शामिल होने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है. एसआईटी जांच में मुख्य साजिशकर्ता रूपेश राय, आकृति, मनीषा, सत्यम वर्मा, हिमांशु ठाकुर, सतीश कुमार सहित अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. एसआईटी ने हिंसा से जुड़े अहम साक्ष्य जुटाए हैं.
13 और 14 अप्रैल को भड़की थी हिंसा
दरअसल, बीती 13 और 14 अप्रैल को नोएडा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किया था. मजदूरों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी कर दी थी. हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे. पूरी हिंसा में साजिश की बात सामने आई थी. सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की थी. अब एसआईटी ने 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें 77 गवाह बनाए गए हैं. आरोपी रूपेश राय, आकृति व मनीषा समेत जेल में बंद 10 आरोपियों के खिलाफ हिंसा भड़काने में अहम साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है.
जांच में तीन और नाम सामने आए
इतना ही नहीं जांच में तीन और नाम प्रियमबदा शर्मा, प्रेरित लोढ़ा और योगेश मीना शामिल हैं. हालांकि, पुलिस अभी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है. जांच में पाया गया कि आरोपी रूपेश 2018 से सरकार विरोधी सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था. रूपेश बिगुल मजदूर दस्ता, नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र संगठन, स्त्री मुक्ति लीग और रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी आफ इंडिया (आरडब्ल्यूपीआइ) के बैनर तले सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी सामग्री पोस्ट करता था.