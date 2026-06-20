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नोएडा श्रमिक हिंसा मामले की जांच पूरी, SIT की 1500 पन्नों की चार्जशीट में बड़ा खुलासा

Noida violence: नोएडा स्थित फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर 13 और 14 अप्रैल को वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए थे. इस दौरान श्रमिक और पुलिस से संघर्ष हुआ था. श्रमिकों ने कई फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी थी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 20, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:58 PM IST
नोएडा श्रमिक हिंसा मामले की जांच पूरी, SIT की 1500 पन्नों की चार्जशीट में बड़ा खुलासा
Image Credit: Noida Workers Violence

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