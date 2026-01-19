साफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में CM योगी का बड़ा एक्शन, नोएडा अथॉरिटी के CEO पर गिरी गाज

Noida Software Engineer Death Case: ग्रेटर नोएडा में साफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले को सीएम योगी ने संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है. सीएम योगी ने एसआईटी को पांच दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं. साथ ही पूरे मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पर गाज गिरी है. सीएम योगी ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया है.

एसआईटी करेगी पूरे मामले की जांच

वहीं, पूरे मामले की जांच मंडलायुक्त मेरठ के नेतृत्व में गठित SIT टीम करेगी. एसआईटी टीम में मंडलायुक्त मेरठ के अलावा एडीजी जोन मेरठ और चीफ इंजीनियर PWD भी शामिल हैं. 5 दिनों में जांच कर सीएम को रिपोर्ट देना होगा. बता दें कि बीते दिनों ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में 16 जनवरी को साफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की जान महज प्रशासनिक सुस्ती और लापरवाही की भेंट चढ़ गई. युवराज मेहता की कार घने कोहरे के चलते रात के अंधेरे में एक खुले नाले में जा गिरी थी. घंटों मदद के लिए युवराज गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.