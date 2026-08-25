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नोएडा के पर्थला चौक पर बनेगा ₹80 करोड़ का 6-लेन अंडरपास,नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सफर होगा आसान

Parthala Signature Bridge:नोएडा के पर्थला चौक पर रोजाना लगने वाले जाम से वाहन चालकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. शहर के सबसे व्यस्त पर्थला चौक पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए 6-लेन अंडरपास के निर्माण की योजना तैयार की है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 25, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:16 AM IST
नोएडा के पर्थला चौक पर बनेगा ₹80 करोड़ का 6-लेन अंडरपास,नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सफर होगा आसान
Image Credit: noida news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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