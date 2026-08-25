/नोएडा के पर्थला चौक पर बनेगा ₹80 करोड़ का 6-लेन अंडरपास,नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सफर होगा आसान

विजय कुमार/नोएडा: नोएडा के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण चौराहों में शामिल पर्थला चौक पर लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए अब 6 लेन अंडरपास बनाने की तैयारी है. नोएडा प्राधिकरण की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पर्थला चौक और आसपास के इलाकों में रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इस परियोजना का लक्ष्य अगले 18 महीनों में निर्माण पूरा कर पर्थला चौक और आसपास के इलाकों को सिग्नल-फ्री आवागमन की सुविधा देना है.