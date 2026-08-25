/नोएडा के पर्थला चौक पर बनेगा ₹80 करोड़ का 6-लेन अंडरपास,नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सफर होगा आसान

राज्य चुनें
विजय कुमार/नोएडा: नोएडा के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण चौराहों में शामिल पर्थला चौक पर लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए अब 6 लेन अंडरपास बनाने की तैयारी है. नोएडा प्राधिकरण की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पर्थला चौक और आसपास के इलाकों में रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इस परियोजना का लक्ष्य अगले 18 महीनों में निर्माण पूरा कर पर्थला चौक और आसपास के इलाकों को सिग्नल-फ्री आवागमन की सुविधा देना है.
प्रस्तावित अंडरपास एफएनजी कॉरिडोर और विकास मार्ग के महत्वपूर्ण जंक्शन पर बनाया जाएगा. यह एफएनजी एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और आसपास के प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाले क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.
6 लेन का होगा अंडरपास
परियोजना के तहत अंडरपास 6 लेन का होगा, जिसमें दोनों दिशाओं में 3-3 लेन प्रस्तावित हैं. इसकी कुल लंबाई करीब 710 मीटर होगी. दोनों दिशाओं में लगभग 280-280 मीटर लंबा पहुंच मार्ग भी बनाया जाएगा. वर्षाजल और रिसाव की निकासी के लिए 2 संप तथा उपयुक्त पंपिंग व्यवस्था की जाएगी.
अत्याधुनिक तकनीक से निर्माण
अंडरपास का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक और आरसीसी निर्माण पद्धति से किया जाएगा. निर्माण के दौरान आसपास की भूमि और मौजूदा अवस्थापना को नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा.
कितनी है लागत
परियोजना की अनुमानित लागत करीब 80 करोड़ रुपये है और इसे लगभग 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. अंडरपास बनने के बाद पर्थला चौक पर वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा.
इन इलाकों को मिलेगा सीधा फायदा
अंडरपास बनने के बाद पर्थला चौक पर वाहनों का निर्बाध आवागमन होगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को फायदा पहुंचेगा. इससे सेक्टर-66, सेक्टर-71, सेक्टर-121, सेक्टर-122, किसान चौक और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलने की उम्मीद है.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!