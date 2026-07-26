/प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही! न बैरिकेडिंग न चेतावनी बोर्ड; ग्रेटर नोएडा में गहरे गड्ढे में डूबकर 6 साल के मासूम की मौत

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Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में शनिवार शाम को एक छह वर्षीय बच्चे की 15 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. यह गड्ढा प्राधिकरण द्वारा बोरिंग के लिए खोदा गया था और बारिश के पानी से भरा हुआ था. मृतक बच्चे की पहचान केंद्रीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सीवान यादव के बेटे अव्यान के रूप में हुई है. घटना शनिवार शाम की है. वही अथॉरिटी के gm ak सिंह का कहना है कि जहाँ जगह दी गई थी वहं पर बोरवेल नहीं खोदा, दूसरी जगह बोरवेल खोदना शुरू कर दिया. दो कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है और उसके साथ ही FIR दर्ज की गई है. इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है.
ग्रेटर नोएडा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) रवि शंकर निम ने बताया, "कल, 25/7/2026 की शाम को सूचना मिली कि कलाधाम सोसाइटी की बाउंड्री के अंदर पानी की सप्लाई के लिए खोदे जा रहे एक गड्ढे में गिरकर 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई है. सूचना मिलते ही नॉलेज पार्क पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. वहां पहुंचने पर पता चला कि परिवार वालों ने बच्चे को बाहर निकालकर यथार्थ अस्पताल पहुंचाया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार की शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज किया गया और घटना में शामिल एक कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी कानूनी कार्रवाई जारी है।"
आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा 6 वर्षीय मासूम बच्चे के गड्ढे में डूब कर मौत के मामले में ठेकेदार सुपरवाइजर और टेक्निकल सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने ठेकेदार मनोज जैन को गिरफ्तार किया गया है. मासूम बच्चे की जान लापरवाही से ही गई थी. गड्ढा खोदने के बाद नहीं की गई थी किसी भी तरह की कोई वारिगेटिंग नहीं की गई.नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया.
खेलते-खेलते गहरे गड्ढे में गिरा अव्यान
जानकारी के अनुसार, शनिवार को अव्यान अन्य बच्चों के साथ कलाधाम सोसायटी के पास खेल रहा था. खेलते-खेलते वह बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे के पास पहुंच गया और अचानक उसमें गिर गया. साथ खेल रहे बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे.
सोसायटी निवासी प्रांजल ने बताया कि शाम करीब 6:30 बजे एक बच्चे ने उन्हें अव्यान के डूबने की सूचना दी. उन्होंने अन्य लोगों को बुलाया, जिसके बाद तीन लोग गड्ढे में उतरे और बच्चे को बाहर निकाला. बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
बोरिंग कार्य के लिए खोदा गया था गड्ढा
स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह गड्ढा कई दिन पहले प्राधिकरण द्वारा बोरिंग कार्य के लिए खोदा गया था। बारिश के बाद इसमें पानी भर गया था, लेकिन सुरक्षा के लिए न तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था. लोगों का कहना है कि यदि समय पर सुरक्षा उपाय किए जाते तो इस हादसे को टाला जा सकता था.
क्या बोले एसडीएम आशुतोष
घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम आशुतोष मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें सूचना मिली थी और मौके पर जांच पड़ताल की जा रही है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया. उन्होंने सभी खुले गड्ढों की तत्काल बैरिकेडिंग करने, चेतावनी बोर्ड लगाने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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