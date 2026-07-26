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प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही! न बैरिकेडिंग न चेतावनी बोर्ड; ग्रेटर नोएडा में गहरे गड्ढे में डूबकर 6 साल के मासूम की मौत

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एक औक लापरवाही ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन ली हैं. नॉलेज पार्क स्थित कलाधाम सोसाइटी के पास प्राधिकरण द्वारा खोदे गए 15 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से छह साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 26, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:13 AM IST
प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही! न बैरिकेडिंग न चेतावनी बोर्ड; ग्रेटर नोएडा में गहरे गड्ढे में डूबकर 6 साल के मासूम की मौत
Image Credit: Greater noida news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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