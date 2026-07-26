/प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही! न बैरिकेडिंग न चेतावनी बोर्ड; ग्रेटर नोएडा में गहरे गड्ढे में डूबकर 6 साल के मासूम की मौत

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में शनिवार शाम को एक छह वर्षीय बच्चे की 15 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. यह गड्ढा प्राधिकरण द्वारा बोरिंग के लिए खोदा गया था और बारिश के पानी से भरा हुआ था. मृतक बच्चे की पहचान केंद्रीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सीवान यादव के बेटे अव्यान के रूप में हुई है. घटना शनिवार शाम की है. वही अथॉरिटी के gm ak सिंह का कहना है कि जहाँ जगह दी गई थी वहं पर बोरवेल नहीं खोदा, दूसरी जगह बोरवेल खोदना शुरू कर दिया. दो कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है और उसके साथ ही FIR दर्ज की गई है. इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है.