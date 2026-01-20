Advertisement
सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में बड़ा एक्शन, नामजद बिल्डर गिरफ्तार, सीएम योगी ​की पैनी नजर

Noida Software Engineer Death Case: ग्रेटर नोएडा के सॉ्फटवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में सीएम योगी पैनी नजर रखे हुए हैं. मंगलवार को तीन सदस्यीय एसआईटी टीम घटनास्थल पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी. वहीं, गोताखोर युवराज की कार तलाश रहे है.

Jan 20, 2026, 04:40 PM IST
सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में बड़ा एक्शन, नामजद बिल्डर गिरफ्तार, सीएम योगी ​की पैनी नजर

Noida Software Engineer Death Case: ग्रेटर नोएडा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत मामले में ​बड़ा एक्शन हुआ है. पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में नामजद बिल्डर अभय कुमार, एमजेड विश्टाउन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. नालेज पार्क थाना पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है. वहीं, घटनास्थल पर एसआईटी टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है.

5 दिन में सीएम योगी को सौंपनी है जांच रिपोर्ट 
वहीं, तीन सदस्यीय एसआईटी टीम जांच के पहले दिन मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंची. टीम मौके पर सर्च आपरेशन जारी है. एसआईटी के हेड एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने कहा कि जांच जारी है. SIT ने अपना काम शुरू कर दिया है और हम अगले 5 दिनों में रिपोर्ट पेश करेंगे. हम इससे जुड़े सभी लोगों से बात कर रहे हैं. हम उन कारणों का पता लगाएंगे जिनकी वजह से यह घटना हुई. हमने अभी जांच शुरू की है और जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी.

कुछ और अधिकारियों पर गिर सकती है गाज 
इससे पहले एडीजी भानु भास्कर एसआईटी जांच टीम के साथ प्राधिकरण में बैठक की. बैठक के बाद घटनास्थल पर गए. एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि अधिकारियों से पूछताछ की गई है. अब मृतक युवराज मेहता के परिजनों से पूछताछ की जाएगी. जो तथ्य सामने निकलकर आएंगे उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी. रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेंगे. वहीं, माना जा रहा है कि कुछ और जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिर सकती है. 

घटनास्थल पर 15 मिनट रुकी एसआईटी टीम 
एसआईटी टीम हर एंगल से जांच कर रही है. घटना के चार दिन बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार तलाशी जा रही है. एसआईटी टीम घटनास्थल पर करीब 15 मिनट रुकी, उसके बाद वापस चली गई. बता दें कि सीएम योगी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है. सीएम योगी ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया है.  

कार नहीं मिली 
बताया गया कि पिछले 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक गाड़ी के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है. गोताखोरों को भी कुछ नहीं पता चला है. अब सोनार डालकर उसके माध्यम से गाड़ी के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी. माना जा रहा है कि पूरे मामले में कुछ और जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिर सकती है. 

यह भी पढ़ें : सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में CM योगी का बड़ा एक्शन, नोएडा अथॉरिटी के CEO पर गिरी गाज

यह भी पढ़ें : मैं डूब रहा हूं, बचा लीजिए पापा..... ग्रेटर नोएडा साफ्टवेयर इंजीनियर युवराज आखिरी सांस तक जिंदगी की मांगता रहा भीख

 

 

