प्यार, शराब और मर्डर! ग्रेटर नोएडा में साउथ कोरियन ब्रांच मैनेजर की चाकू से गोदकर हत्या

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर-150 से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक प्रेमिका ने अपने साउथ कोरियन लिव-इन पार्टनर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने मृतक की प्रेमिका लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी युवती मणिपुर की रहने वाली है.

यह है पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि 4 जनवरी 2026 को GIMS अस्पताल से पुलिस को मेमो के जरिए सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है. सूचना मिलते ही थाना नॉलेज पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. मृतक की पहचान साउथ कोरियन नागरिक के रूप में पुलिस जांच में मृतक की पहचान Mr Duck Jee Yuh निवासी साउथ कोरिया के रूप में हुई है. वह वर्तमान में ATS पायस हाइडवे सोसाइटी सेक्टर-150, नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में रह रहा था. बताया जा रहा है कि मृतक एक नामी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था.

मणिपुर की युवती के साथ लिव-इन में रह रहा था

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक को अस्पताल लाने वाली युवती की पहचान Lunjeana Pamai निवासी थाना खोपुम, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान युवती ने स्वीकार किया कि उसी ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या की है. एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी युवती पिछले दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे. पुलिस के मुताबिक, मृतक शराब के नशे में अक्सर युवती के साथ मारपीट करता था, जिसको लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था.

शराब के नशे में हुई मारपीट

रात्रि में यह दोनों शराब पी रहे थे. इस दौरान उनके बीच विवाद हो गया. मृतक के द्वारा युवती के साथ मारपीट की जाने लगी, जिनके बाद आरोपी प्रेमिका ने गुस्से में आकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया, चाकू उसके सीने पर लगा और वह लहूलुहान हो गया. महिला खुद ही उसकी अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. थाना नॉलेज पार्क ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी युवती से पूछताछ कर रही है.

