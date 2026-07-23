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नोएडा में चीनी नागरिक का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, शेल कंपनियों से करोड़ों का हवाला कारोबार का पर्दाफाश

Noida News: एसटीएफ ने गुरुवार को पूर्वांचल सिटी सेक्टर 93 रह रहे चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 23, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:19 PM IST
नोएडा में चीनी नागरिक का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, शेल कंपनियों से करोड़ों का हवाला कारोबार का पर्दाफाश
Image Credit: Noida STF

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