/नोएडा में चीनी नागरिक का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, शेल कंपनियों से करोड़ों का हवाला कारोबार का पर्दाफाश

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Noida News: नोएडा की एसटीएफ यूनिट ने भारत में अवैध रूप से रहकर शेल कंपनियों के जरिए हवाला और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. गुरुवार को कार्रवाई के दौरान एसटीएफ ने एक चीनी नागरिक समय तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान चीनी नागरिक लियाओ लॉन्गहुई के रूप में हुई है. फिलहाल यह पूर्वांचल सिटी सेक्टर 93 में रह रहा था, वहीं गाजियाबाद निवासी संजीव व औरैया निवासी कौशलेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है.
यह है पूरा मामला
जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला के जरिए करोड़ों रुपये विदेश भेजने का नेटवर्क चला रहे थे. एसटीएफ के अधिकारी के अनुसार, गिरफ्तार चीनी नागरिक वर्ष 2018 से भारत में अवैध रूप से रह रहा था और अपने साथियों के साथ मिलकर शेल कंपनियां बनाकर वित्तीय लेनदेन को अंजाम देता था. आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर रखे थे जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है.
2018 में भारत आया था चीनी नागरिक
दर्शन चीनी नागरिक 2018 में भारत आया और अपने साले और ससुर के द्वारा बनाई गई ytl मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को संचालित करने लगा. यह कंपनी मोबाइल के कर बनती थी आरोपी चीन से महंगे दामों में रॉ मैटेरियल मांगता था. एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से 5 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, एक टैबलेट चीनी नागरिक का फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड विभिन्न कंपनियों की मोहर चीनी पासपोर्ट चीनी आईडी कार्ड और कई कंपनियों की चेक बुक एवं 15 हजार नगद तथा 4 करोड़ 70 लाख रुपये से अधिक के चेक बरामद किए हैं. बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर इस पूरे नेटवर्क की अब पड़ताल की जा रही है.
शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला कारोबार करते थे
नोएडा एसटीएफ यूनिट के एसपी राजकुमार मिश्र ने बताया प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी शेल कंपनियों के माध्यम से हवाले का कारोबार संचालित कर विदेशों में पैसा भेजते थे, एसटीएफ अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों वित्तीय लेनदेन और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जांच कर रही है. इनकी गिरफ्तारी के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी और कौन-कौन लोग इस गिरोह में शामिल हैं इसकी भी जांच की जा रही है.