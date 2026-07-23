/नोएडा में चीनी नागरिक का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, शेल कंपनियों से करोड़ों का हवाला कारोबार का पर्दाफाश

2018 में भारत आया था चीनी नागरिक

दर्शन चीनी नागरिक 2018 में भारत आया और अपने साले और ससुर के द्वारा बनाई गई ytl मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को संचालित करने लगा. यह कंपनी मोबाइल के कर बनती थी आरोपी चीन से महंगे दामों में रॉ मैटेरियल मांगता था. एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से 5 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, एक टैबलेट चीनी नागरिक का फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड विभिन्न कंपनियों की मोहर चीनी पासपोर्ट चीनी आईडी कार्ड और कई कंपनियों की चेक बुक एवं 15 हजार नगद तथा 4 करोड़ 70 लाख रुपये से अधिक के चेक बरामद किए हैं. बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर इस पूरे नेटवर्क की अब पड़ताल की जा रही है.