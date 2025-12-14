Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3040808
Zee UP-UttarakhandNoida

ग्रेटर नोएडा में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, चार सेक्टरों में होगा दुकानों का आवंटन, जानें शर्तें और किराया

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के आवासीय इलाकों में अव्यवस्थित रेहड़ी-पटरी की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 14, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्रेटर नोएडा में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, चार सेक्टरों में होगा दुकानों का आवंटन, जानें शर्तें और किराया

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा शहर के सेक्टर बीटा-1, बीटा-2, अल्फा-2 और सेक्टर-36 में विकसित किए गए वेंडिंग जोन में इस महीने रेहड़ी/पटरी पर बिक्री करने वालों को स्थायी दुकानें और निर्धारित स्थान मिलने की उम्मीद है. इसके लिए लॉटरी के माध्यम से चयनित आवेदकों का सत्यापन  (Verification) तेजी से किया जा रहा है. नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही सैकड़ों रेहड़ी वालों को एक तय और सुरक्षित जगह मिल जाएगी. 

पहले से ठेली लगाने वालों की ही मिलेगा वेंडिंग जोन में स्थान
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय सेक्टरों में सड़कों और फुटपाथों पर लगने वाली ठेलियों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से सभी सेक्टरों में वेंडिंग जोन विकसित करने की योजना बनाई थी. इस योजना के तहत यह व्यवस्था की गई है कि जिस सेक्टर में कोई पथ विक्रेता पहले से ठेली लगाता है, उसे उसी सेक्टर के वेंडिंग जोन में स्थान आवंटित किया जाएगा. वर्ष 2022 में कराए गए सर्वे में कुल 619 पथ विक्रेताओं की पहचान की गई थी. 

529 रेहड़ी-ठेली वालों के लिए 
पथ विक्रेताओं के लिए छोटी-छोटी दुकानें और क्योस्क 
अर्बन सर्विसेज विभाग के अनुसार, अब तक अल्फा-2, बीटा-1, बीटा-2, गामा-2, डेल्टा-1, डेल्टा-3, पाई-1, पाई-2 और सेक्टर-36 सहित नौ सेक्टरों में 529 पथ विक्रेताओं के लिए छोटी-छोटी दुकानें और क्योस्क तैयार किए जा चुके हैं. इसके अलावा जू-1, जू-3, ओमिक्रोन-1ए सहित चार अन्य सेक्टरों में 239 दुकानों का निर्माण कार्य जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होगी प्रक्रिया 
पहले चरण में लॉटरी के माध्यम से 96 पथ विक्रेताओं को चार सेक्टरों के वेंडिंग जोन में जगह देने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इनमें से 69 आवेदक निर्धारित शुल्क जमा कर चुके हैं. प्राधिकरण के अधिकारी इन आवेदकों का घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, जिसमें अब तक 20 से अधिक लोगों की जांच पूरी हो चुकी है. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही इसी माह जगह आवंटन कर दिया जाएगा. आवंटन की अवधि तीन साल के लिए होगी.

वेंडिग जोन में कितना होगा किराया
वेंडिंग जोन में फल, सब्जी, फास्ट फूड के साथ-साथ स्टेशनरी कारोबार के लिए भी जगह उपलब्ध कराई जाएगी. रेहड़ी वालों को डेढ़ से दो मीटर तक स्थान दिया जाएगा, जिसका मासिक किराया 1500 रुपये तय किया गया है. वहीं स्टेशनरी के लिए चार मीटर जगह के क्योस्क बनाए गए हैं, जिनका किराया 5000 रुपये प्रति माह होगा. प्राधिकरण का कहना है कि आने वाले समय में अन्य सेक्टरों में भी इसी तर्ज पर वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और सौंदर्य दोनों बेहतर हो सकें. 

ये भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में 4 हजार फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, पावर ऑफ अटॉर्नी पर मिलेगा मालिकाना हक, बस पूरी करनी होंगी ये शर्तें

TAGS

Greater Noida newsgood news today

Trending news

Gorakhpur News
बेटे का आलीशान बर्थडे... फिर लूट की दांस्तान....लेकिन 'तीसरी आंख' ने कर दी पर्दाफाश
jaunpur latest news
साधुओं पर टूटा भीड़ का कहर, बेल्ट और लात-घूंसों से पीटकर किया लहूलुहान, वीडियो वायरल
hamirpur news
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, अस्थियां लेकर प्रयागराज जा रहे 4 लोगों की मौत
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में 4 हजार फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, बरसों बाद मिलेगा मालिकाना हक
Farrukhabad news
जमीन की हवस ने छीन ली मासूम की मुस्कान, चार दिन बाद सामने आया खौफनाक सच!
jaunpur news
सुरक्षा की साजिश या सत्ता का छल? खुद के घर पर गोली चलवाने वाला चेयरमैन बेनकाब
Jhansi News
सुनो! तुम्हारी भाभी जहर खा ली...प्रेमी ने अस्पताल से आया फोन
Ayodhya news
राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट से वापस मांगेगा ऐतिहासिक सबूत और दस्तावेज,जानें क्यों
Mathura News
ड्रोन की उड़ान से साइबर माफिया में खौफ, मथुरा के गांवों में पुलिस की बड़ी दबिश
Kushinagar News
कागजों में विकास, जमीन पर घोटाला, कुशीनगर में पंचायतों में बड़ा खुलासा