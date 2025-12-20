क्रिसमस–न्यू ईयर पर नोएडा में सख्ती! बिना अनुमति पार्टी पर रोक, जानें कहां और कैसे मिलेगी परमिशन

Noida: क्रिसमस और नववर्ष 2026 के जश्न से पहले गौतमबुद्ध नगर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जिलेभर में होने वाले सभी पार्टियों, कार्यक्रमों और मनोरंजन आयोजनों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं. अब होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क, मैरिज लॉन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजन के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर माह में क्रिसमस और न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर बड़े पैमाने पर पार्टियां, डीजे नाइट, झूले, मेले, प्रदर्शनी और अन्य मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिनमें आग लगने, भगदड़ और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना रहता है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है.

ऑनलाइन ले सकेंगे अनुमति

प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम- चाहे वह डीजे, लाइव परफॉर्मेंस या अन्य प्रस्तुतीकरण हों, उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955 (संशोधित 2017) के तहत जिलाधिकारी से अनुमति लेकर ही आयोजित किया जा सकेगा. यह अनुमति ‘निवेश मित्र पोर्टल’ के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन ली जाएगी, ताकि आयोजकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

अनुमति के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि सभी आमोद स्थलों के स्वामी, संचालक और प्रबंधक कार्यक्रम की तिथि से पहले आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे. इसमें विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, वातानुकूलन व्यवस्था, बिजली फिटिंग, कानून एवं लोक व्यवस्था से जुड़े प्रमाण-पत्र शामिल होंगे. इसके अलावा देय जीएसटी का भुगतान भी समय से करना अनिवार्य होगा.

निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित

प्रशासन ने क्रिसमस और नववर्ष के दौरान लगातार निगरानी के लिए विशेष टीमें भी गठित की हैं. ये टीमें होटल, क्लब, पब और अन्य सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण करेंगी. यदि कहीं भी बिना अनुमति पार्टी, डीजे, मेला या अन्य मनोरंजन गतिविधि चलती पाई गई, तो उसे तत्काल बंद कराया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन ने आयोजकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं. प्रशासन का साफ संदेश है- जश्न मनाइए, लेकिन कानून और सुरक्षा से समझौता नहीं होगा.

