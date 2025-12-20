Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3048036
Zee UP-UttarakhandNoida

क्रिसमस–न्यू ईयर पर नोएडा में सख्ती! बिना अनुमति पार्टी पर रोक, जानें कहां और कैसे मिलेगी परमिशन

Christmas and News Year Party In Noida: नोएडा प्रशासन ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर बगैर अनुमति होने वाली पार्टियों को लेकर सख्ती का रुख अपनाया है. बगैर परमिशन के पार्टी या किसी भी तरह का आयोजन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आइये जानते हैं पार्टी की अनुमति लेने के लिए क्या करना होगा.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 20, 2025, 10:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिसमस–न्यू ईयर पर नोएडा में सख्ती! बिना अनुमति पार्टी पर रोक, जानें कहां और कैसे मिलेगी परमिशन

Noida: क्रिसमस और नववर्ष 2026 के जश्न से पहले गौतमबुद्ध नगर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जिलेभर में होने वाले सभी पार्टियों, कार्यक्रमों और मनोरंजन आयोजनों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं. अब होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क, मैरिज लॉन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजन के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर माह में क्रिसमस और न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर बड़े पैमाने पर पार्टियां, डीजे नाइट, झूले, मेले, प्रदर्शनी और अन्य मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिनमें आग लगने, भगदड़ और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना रहता है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है.

ऑनलाइन ले सकेंगे अनुमति
प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम- चाहे वह डीजे, लाइव परफॉर्मेंस या अन्य प्रस्तुतीकरण हों, उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955 (संशोधित 2017) के तहत जिलाधिकारी से अनुमति लेकर ही आयोजित किया जा सकेगा. यह अनुमति ‘निवेश मित्र पोर्टल’ के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन ली जाएगी, ताकि आयोजकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

Add Zee News as a Preferred Source

अनुमति के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि सभी आमोद स्थलों के स्वामी, संचालक और प्रबंधक कार्यक्रम की तिथि से पहले आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे. इसमें विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, वातानुकूलन व्यवस्था, बिजली फिटिंग, कानून एवं लोक व्यवस्था से जुड़े प्रमाण-पत्र शामिल होंगे. इसके अलावा देय जीएसटी का भुगतान भी समय से करना अनिवार्य होगा.

ये भी पढ़ें: नोएडा में न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं प्लान? तो पहले पढ़ लें ये जरूरी खबर, जुर्माना ही नहीं हवालात की भी हो सकती है सैर

निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित
प्रशासन ने क्रिसमस और नववर्ष के दौरान लगातार निगरानी के लिए विशेष टीमें भी गठित की हैं. ये टीमें होटल, क्लब, पब और अन्य सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण करेंगी. यदि कहीं भी बिना अनुमति पार्टी, डीजे, मेला या अन्य मनोरंजन गतिविधि चलती पाई गई, तो उसे तत्काल बंद कराया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन ने आयोजकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं. प्रशासन का साफ संदेश है- जश्न मनाइए, लेकिन कानून और सुरक्षा से समझौता नहीं होगा. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

noida Latest NewsChristmas 2025Happy New Year 2026 plans

Trending news

noida Latest News
क्रिसमस–न्यू ईयर पर नोएडा में सख्ती! बिना अनुमति पार्टी पर रोक, होगी सीधी कार्रवाई
akhilesh yadav vs cm yogi
जो माफिया है उस पर बुलडोजर चलना चाहिये... सीएम योगी के तंज पर अखिलेश का खुला चैलेंज
UP News
यूपी के चार जिलों में 4424 करोड़ का निवेश, हजारों फ्लैट, प्लॉट और दुकानें बनेंगी
bulandshahr news
कब्रिस्तान ले जाता... बेटे के बीमार होने पर महिला से 'काला जादू' कराता तांत्रिक
Azamgarh news
दरोगा बनकर रचाई शादी, वर्दी की आड़ में लाखों की ठगी, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
gonda news
'एसटीएफ' बनकर 509 प्राचीन सिक्कों की लूट, ऐसे हुआ फिल्मी साजिश का पर्दाफाश
greater noida jewar airport
जेवर एयरपोर्ट का तीसरा चरण: नए साल में 14 गांवों को मिलेंगे मुआवजे के 1499 करोड़
prayagraj news
कुर्क जमीन के बोर्ड उखाड़े, प्लॉट बेच डाले! अतीक की संपत्ति पर अवैध प्लाटिंग
kanpur latest news
मधुमक्खियों का दिल्ली-कानपुर फ्लाइट पर सवा घंटे रहा कब्जा! चकेरी एयरपोर्ट की घटना
UP News
शिक्षामित्रों–अनुदेशकों के लिए राहत की आहट, मानदेय बढ़ोतरी पर सरकार जल्द लेगी फैसला