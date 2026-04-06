‘ऑपरेशन कनविक्शन’ में नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5080 अपराधियों को दिलाई सजा

नोएडा न्यूज/विजय कुमार : उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 5080 अपराधियों को सजा दिलाकर बड़ी सफलता हासिल की गई है. यह अभियान अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर न्यायालय से दोषियों को दंडित कराने में अहम भूमिका निभाई है.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, 01 जनवरी 2023 से 03 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, पुलिस ने कुल 4549 अभियोगों में मजबूत साक्ष्य और ठोस तर्क प्रस्तुत करते हुए सजा सुनिश्चित की. इन मामलों में पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, दहेज हत्या, हत्या, अपहरण, लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट के 104 मामलों, दुष्कर्म के 16 मामलों और दहेज हत्या के 4 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है.इसके अलावा हत्या के 62 मामलों, डकैती के 15 मामलों और लूट के 323 मामलों में भी न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया. यह दर्शाता है कि पुलिस द्वारा की गई विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य कितने प्रभावी रहे हैं.

इस अभियान के तहत सख्त सजा भी सुनिश्चित की गई है. कुल 117 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि 32 अपराधियों को 20 वर्ष और 37 को 10 वर्ष की सजा मिली है. इन कठोर दंडों से न केवल अपराधियों में भय का माहौल बना है, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है.नोएडा पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ का उद्देश्य केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोषियों को सजा दिलाना भी उतना ही जरूरी है. इसी दिशा में पुलिस लगातार अभियोजन पक्ष को मजबूत कर रही है और मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है.

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अपराध के खिलाफ अभियान

अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है. हाल के दिनों में कई बदमाश पुलिस कार्रवाई में घायल हुए हैं, जबकि अनेक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध के खिलाफ यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा.‘ऑपरेशन कनविक्शन’ निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में एक प्रभावी पहल साबित हो रहा है.

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