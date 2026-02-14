Advertisement
वेलेंटाइन डे पर खूनी खेल! नोएडा में पहले गर्लफ्रेंड को गोली मारी, फिर बॉयफ्रेंड ने खुद मौत को लगाया गले

Noida Crime News: नोएडा सेक्टर 39 में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वैलेंटाइन डे पर एक कार में लड़के और लड़की का शव मिला. बताया जा रहा है कि दोनों की गोली लगने से मौत हुई है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 03:03 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Noida Crime News: उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां सेक्टर 39 में एक कार में लड़के और लड़की के शव बरामद हुए हैं. दोनों को गोली लगी है. साथ ही कार से पुलिस ने एक पिस्तौल भी बरामद की है. कार में दोनों के शव खून से लथपथ थे. सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

लड़के के हाथ में पिस्टल मिली-सूत्र
पुलिस का कहना है कि दोनों दिल्ली के कल्याणपुरी के रहने वाले हैं. सूत्रों के मुताबिक शुरूआती जांच में लगता है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार ली. लड़के के हाथ में पिस्टल मिली है, जिससे पुलिस ने ये आशंका जताई है. पुलिस टीम मौके पर जांच में जुट गई है.

गुमशुदगी की रिपोर्ट थी दर्ज 
एक मीडिया रिपोर्ट में जिक्र है कि मामले पर पूछताछ करने पर पता चला है कि मृतक लड़के की दिल्ली के त्रिलोकपुरी थाने में पहले से दर्ज थी. आज सुबह जब सफाईकर्मी आए तो उन्हें सड़क किनारे खड़ी कार के अंदर लड़का और लड़की का शव दिखा. जिस कार के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसे पुलिस ने हटा लिया है. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस
मृतक लड़के का नाम सुमित और लड़की का नाम रेखा बताया जा रहा है. मृतक लड़की रेखा नोएडा थाना सेक्टर 58 क्षेत्र की रहने वाली है. दोनों कल से ही अपने अपने घर से लापता बताए जा रहे हैं. दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दर्ज हुई है. फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है. पुलिस पता लगाने कि कोशिश कर रही है कि आखिर दोनों की मौत की असली वजह क्या है?

