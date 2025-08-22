डॉग लवर्स की बड़ी जीत, वैक्सीन लगाकर वापस छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट का आया ये फैसला

Supreme Court On Stray Dogs: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए सभी आवारा कुत्तों को छोड़ने के आदेश दे दिए हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...
Supreme Court On Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को वैस्कीन लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को जहां से पकड़ा गया था, उन्हें वहीं पर छोड़ने को कहा है.
डॉग लवर्स के हित में फैसला
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की परमिशन नहीं है. आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाने के आदेश दिए हैं.
