शादी से लौट रहे दो बाइक में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, ग्रेटर नोएडा में देवर भाभी समेत तीन की मौत

Greater Noida Accident: ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां दरकौर थाना क्षेत्र के कनारसी गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने दो बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में देवर भाभी समेत तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया गया कि बाइक सवार शादी समारोह से लौट रहे थे. वहीं, हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया.

