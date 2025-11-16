Advertisement
शादी से लौट रहे दो बाइक में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, ग्रेटर नोएडा में देवर भाभी समेत तीन की मौत

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में शादी समारोह से लौटते समय भीषण सड़क हादसा हो गया. सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. दो मासूम बच्चे घायल हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:13 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Greater Noida Accident: ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां दरकौर थाना क्षेत्र के कनारसी गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने दो बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में देवर भाभी समेत तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया गया कि बाइक सवार शादी समारोह से लौट रहे थे. वहीं, हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया. 

