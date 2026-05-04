ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, नोएडा में कार को ट्रक ने मारी टक्कर, तीन की मौत

Greater Noida Road Accident: भीलवाड़ा राजस्थान से बनारस जा रही एक कार ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई.
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Greater Noida Road Accident: ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर सोमवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई. इस सड़क हादसे में महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल हो गई.
बनारस जा रहा था परिवार
दरअसल, भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले यह चारों लोग वैगनआर कार में सवार होकर बनारस जा रहे थे, जब इनकी कार दादरी कट से गाजियाबाद की ओर ग्राम शाहपुर अंडरपास के पास के पहुंची, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह पलटकर बैरिकेडिंग से जा टकराई. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई.
एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत
कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान विवेक, उनकी पत्नी ममता और राम के रूप में हुई है. वहीं, कार में सवार मृतक विवेक की बेटी परी घायल हो गई. उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. एसीपी दादरी प्रशाली गंगवार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीछे से आ रहे ट्रक ने तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते कार को पीछे से टक्कर मारी है.
ट्रक चालक हादसे के बाद फरार
हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके से फरार हो गया है, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल जा रहे हैं. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घायल का उपचार कराया जा रहा है. ट्रक चालक को गिरफ्तार किया जाएगा.
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