ग्रेटर नोएडा में तीन मंजिला मकान भरभराकर गिरा, मलबे में दबे 11 मजदूर, एक की मौत

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र के नगला हुकम सिंह गांव में बड़ा हादसा हो गया. गांव में निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान भरभराकर गिर गया. मलबे में 11 मजदूर दब गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से 8 मजदूरों को बाहर निकाल लिया. इनमें एक मजदूर की मौत हो गई. तीन मजदूर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं. उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है.

ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा

बताया जा रहा है कि गांव में एक मकान की तीसरी मंजिल पर निर्माण किया जा रहा था. इस दौरान तीसरी मंजिल पर जो लेंटर डाला गया था, इसकी शटरिंग को हटाया जा रहा था. जहां 6 मजदूर सेटरिंग को हटा रहे थे. इसके अलावा कुछ मजदूर वहां पर बैठे हुए थे. जैसे ही उन लोगों ने शटरिंग हटाने की कोशिश की अचानक से लेंटर भरभराकर उन्हीं लोगों पर गिर गया.

शटरिंग हटाते समय हुआ हादसा

हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. आसपास के लोग दौड़े. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू चलाया. 8 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया. इसमें से एक मजदूर की मौत हो गई. तीन मजदूरों के दबे होने की सूचना है. उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. इसमें पुलिस, एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम व उसके अलावा कई टीम मलबे को हटाने का कार्य कर रही है. इस दौरान तीन से चार जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है.

8 मजदूरों को बाहर निकाला गया

एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि हादसे में 11 मजदूरों के दबे होने की सूचना मिली थी. अभी तक पुलिस ने 8 मजदूरों को बाहर निकाला है. इनमें से एक कि मौत हो गई, जबकि 3 को निकाला जा रहा है.

मौके पर पहुंचे जेवर विधायक

वहीं, जेवर से विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मकान में ग्राउंड फ्लोर पर पूरा परिवार रहता था, लेकिन जब ऊपर वह सेटरिंग गिरी तो सभी लोग तेजी से बाहर निकल गए. गनीमत यह रही कि इस हादसे में ज्यादा लोग हताहत नहीं हुए, फिलहाल जो लोग घायल हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है और पुलिस तीन लोगों को निकालने में जुटी है. उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है और कहा कि इस घटना से पीड़ित सभी लोगों को सरकार द्वारा मदद कराई जाएगी और यह बहुत ही दुखद घटना है.

