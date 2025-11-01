ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने बाइक में मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की जान चली गई. हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार तीनों युवक डंपर के नीचे आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय पुलिस की मदद से तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

तीन युवकों की गई जान

मृतकों की पहचान मोंटू (19 वर्ष), श्वेत (19 वर्ष), और रोहित (20 वर्ष) के रूप में हुई है. तीनों युवक ग्राम शेरपुर, थाना सिकंद्राबाद, जनपद बुलंदशहर के निवासी बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. घरों में मातम का माहौल है और गांव में सन्नाटा पसर गया है.

डंपर को कब्जे में लिया

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में शामिल डंपर को कब्जे में ले लिया गया है और उसके चालक मनीष निवासी बिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि शांति व्यवस्था बनी हुई है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

सड़क पार करते समय हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, डंपर काफी तेज रफ्तार में था और सड़क पार करते समय उसने बाइक को सामने से टक्कर मारी. टक्कर के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दादरी थाना पुलिस ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया. यह हादसा अजायपुर चौकी क्षेत्र के पास हुआ. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए, क्योंकि आए दिन तेज रफ्तार डंपरों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं.

