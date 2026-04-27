यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, तीसरे दिन भी सतर्क प्रशासन

नोएडा न्यूज/विशाल सिंह: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन आयोजित किया जा रहा है. शनिवार से शुरू हुई इस तीन दिवसीय परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. प्रदेशभर के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल के साथ-साथ मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों की भी तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके.

क्या है मामला ?

दरअसल, भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन अभ्यर्थियों की उपस्थिति काफी उत्साहजनक रही. आंकड़ों के मुताबिक, 76 प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया. बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के शामिल होने के बावजूद परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहीं. परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन को सफलता मिली.

अफवाह फैलाने और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया हुआ है. जहां भी गड़बड़ी करने की कोशिश की गई या सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने का प्रयास हुआ, वहां तत्काल कार्रवाई की गई. राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज थाने में दो मामले दर्ज किए गए, जबकि बरेली के कोतवाली थाने में एक केस दर्ज हुआ है. बरेली से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है.

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सोशल मीडिया पर निगरानी, हाईटेक नकल पर रोक

परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी है. साइबर सेल की टीमें सक्रिय हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं. परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, साथ ही अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग भी की जा रही है.

शांतिपूर्ण समापन की तैयारी

आज अंतिम दिन की परीक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना प्राथमिकता है. अब तक के दो दिनों में परीक्षा शांतिपूर्ण रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अंतिम दिन भी इसी तरह सफलता पूर्वक परीक्षा संपन्न होगी.

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