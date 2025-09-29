Noida Traffic Diversion: त्‍योहारी सीजन में नोएडा में ट्रैफ‍िक जाम की समस्‍या रहती है. इस बार नोएडा की यातायात पुलिस ने खास ट्रैफ‍िक प्‍लान तैयार किया है, ताकि त्‍योहारों पर लोग जाम में न फंसने पाएं. नोएडा पुलिस ने दशहरा से पहले ट्रैफ‍िक डायवजर्न प्‍लान जारी कर दिया है.

दशहरा पर लागू रहेगा ट्रैफ‍िक डायवर्जन

दरअसल, दशहरा पर्व पर शहर में गुरुवार को बड़े स्तर पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके चलते नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है. सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम, सेक्टर-62 तथा महर्षि आश्रम के आसपास दोपहर 2 बजे से देर रात तक वाहनों की आवाजाही में बदलाव किया जाएगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक रूट का ही इस्तेमाल करें.

100 से ज्‍यादा पुलिसकर्मी तैनात

डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीन रंजन ने बताया कि तीनों स्थानों पर सौ से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. कार्यक्रम स्थल में प्रवेश सिर्फ पासधारक वाहनों को ही मिलेगा, जबकि बिना पास वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से ही जाना होगा. भीड़भाड़ वाली स्थिति में ट्रैफिक व्यवस्था एक अक्टूबर दोपहर से ही लागू की जा सकती है. अगर किसी वाहन चालक को यातायात से संबंधित समस्या हो तो वह तुरंत हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सड़क पर गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा महंगा

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वाहन अगर निर्धारित पार्किंग के अलावा सड़क पर खड़ा पाया गया तो क्रेन से तुरंत उठाया जाएगा. सेक्टर-62 चौकी से वैल्यू बाजार और फोर्टिस की ओर जाने वाला रास्ता बंद किया जा सकता है. ऐसे वाहन सेक्टर-59 तिराहे या मामूरा चौराहे से होकर गुजरेंगे. वैल्यू बाजार तिराहा से सेक्टर-62 की ओर आने वाला रास्ता बंद रहेगा. वाहन चालकों को सेक्टर-59 तिराहा और मामूरा के रास्ते से ही गंतव्य तक पहुंचना होगा.

सेक्‍टर 62 पुलिस चौकी के रास्‍ते भेजा जाएगा

सीडेक सी-32 से पीएमओ अपार्टमेंट की ओर आने वाले वाहनों को रोका जाएगा, जिन्हें सेक्टर-62 पुलिस चौकी के रास्ते भेजा जाएगा. स्टेडियम पहुंचने वालों के लिए पार्किंग व्यवस्था रहेगी. वीवीआईपी वाहन गेट नंबर 7 से प्रवेश-निकास करेंगे. पासधारक वाहन गेट नंबर 3 से प्रवेश और 4 से बाहर निकलेंगे. साधारण आगंतुक अपने वाहन एडोब कंपनी के पास खाली स्थान में पार्क कर सकेंगे.

मेट्रो अस्‍पताल सेक्‍टर की ओर से जा सकेंगे

रजनीगंधा की ओर जाने वाले वाहन को मेट्रो अस्पताल सेक्टर 8/10/11/12, हरौला, झुंडपुरा के रास्ते से गुजरना होगा. डीएम चौराहा सेक्टर-27 से जलवायु विहार या स्पाइस मॉल की ओर जाने वालों को निठारी, सेक्टर- 31-25, एनटीपीसी, गिझौड़ चौक होते हुए भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें : UP Gold Rate Today: नोएडा समेत इन शहरों में चढ़ा सोना, चांदी की कीमतों में भी उछाल, ये है नवरात्र में 22K गोल्ड का लेटेस्ट प्राइस

यह भी पढ़ें : नोएडा में मई-जून वाली गर्मी का अहसास! आसमान से बरस रहीं आग, जानें कब बदलेगा मौसम