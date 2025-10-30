नोएडा में भारी ट्रैफिक डायवर्जन, कल इन रास्तों पर वाहनों की नो एंट्री, जाने से पहले देख लें पूरा ट्रैफिक प्लान

Noida Traffic Diversion: कल 31 अक्टूबर को यूपी समेत देशभर में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी. इस दौरान नोएडा में 'रन फॉर यूनि​टी' कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है. ऐसे में नोएडा में भारी ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है. घर से निकलने से पहले नोएडा का ट्रैफिक डायवर्जन जान लें.

कल ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा

जानकारी के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट क्षेत्र में यह आयोजन नोएडा सेक्टर-21ए स्थित स्टेडियम से आयोजित होगा. इस अवसर पर भारी भीड़ और प्रतिभागियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस गौतमबुद्ध नगर ने विशेष यातायात निर्देश जारी किए हैं. इसके अनुसार, रन फॉर यूनिटी की शुरुआत स्टेडियम गेट नंबर-4 से होगी.

आम वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी

प्रतिभागी दौड़ते हुए एडोब चौक से बाएं मुड़ेंगे, फिर सेक्टर-12/22 चौक से बाएं होकर स्टेडियम चौक पहुंचेंगे. इसके बाद मोदी मॉल चौक से बाएं मुड़ते हुए दौड़ का समापन स्टेडियम गेट नंबर-4 के अंदर किया जाएगा. इस पूरे मार्ग पर कार्यक्रम के दौरान आम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नोएडा में इन जगहों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

यातायात पुलिस के अनुसार, 31 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक कई मार्गों पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा, जिनमें सेक्टर-12, 22, 56 से स्टेडियम चौक तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा. सेक्टर-10, 21 यू-टर्न से स्टेडियम की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर-12, 22, 56 तिराहे तक नहीं जा सकेंगे. सेक्टर-8, 10, 11, 12 चौक से मोदी मॉल चौक तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा.

मोदी माल चौक और स्टेडियम तक रास्ता बंद रहेगा

वहीं, सेक्टर-31, 25 चौक से लेकर सेक्टर-21, 25 मोदी मॉल चौक और स्टेडियम चौक तक आवागमन नहीं होगा. मेट्रो अस्पताल चौक से एडोब/रिलायंस चौक तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा. कोस्ट गार्ड तिराहा (सेक्टर-24) से एनटीपीसी अंडरपास तक और सेक्टर-32 की ओर से भी एनटीपीसी अंडरपास तक मार्ग बंद रहेगा.

जलवायु विहार चौक से एडोब चौक तक वाहनों की नो एंट्री

सेक्टर-20, 21, 25, 26 जलवायु विहार चौक से एडोब चौक तक यातायात बंद रहेगा. सेक्टर-22, 23, 24 थाना सेक्टर-24 तिराहा से लेकर मोदी मॉल चौक तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. यातायात विभाग के मुताबिक, विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था स्टेडियम गेट नंबर-4 के अंदर की गई है. बसों की पार्किंग एडोब कंपनी के पास खाली मैदान में होगी, जबकि आम नागरिकों के वाहनों की पार्किंग गेट नंबर-6 के अंदर रहेगी.

यह भी पढ़ें : जेवर एयरपोर्ट उड़ान भरने को पूरी तरह तैयार, कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल कल से, उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू

यह भी पढ़ें : UP Gold Rate Today: एक बार फिर सोना हुआ महंगा, चांदी का भाव भी चढ़ा, जानें यूपी में 24 कैरेट गोल्ड का नया रेट