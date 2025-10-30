Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2981993
Zee UP-UttarakhandNoida

नोएडा में भारी ट्रैफिक डायवर्जन, कल इन रास्तों पर वाहनों की नो एंट्री, जाने से पहले देख लें पूरा ट्रैफिक प्लान

Noida Traffic Diversion: कल यूपी समेत देशभर में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी. इस दौरान नोएडा में 'रन फॉर यूनि​टी' कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Noida Traffic Diversion: कल 31 अक्टूबर को यूपी समेत देशभर में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी. इस दौरान नोएडा में 'रन फॉर यूनि​टी' कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है. ऐसे में नोएडा में भारी ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है. घर से निकलने से पहले नोएडा का ट्रैफिक डायवर्जन जान लें.  

कल ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा 
जानकारी के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट क्षेत्र में यह आयोजन नोएडा सेक्टर-21ए स्थित स्टेडियम से आयोजित होगा. इस अवसर पर भारी भीड़ और प्रतिभागियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस गौतमबुद्ध नगर ने विशेष यातायात निर्देश जारी किए हैं. इसके अनुसार, रन फॉर यूनिटी की शुरुआत स्टेडियम गेट नंबर-4 से होगी. 

आम वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी 
प्रतिभागी दौड़ते हुए एडोब चौक से बाएं मुड़ेंगे, फिर सेक्टर-12/22 चौक से बाएं होकर स्टेडियम चौक पहुंचेंगे. इसके बाद मोदी मॉल चौक से बाएं मुड़ते हुए दौड़ का समापन स्टेडियम गेट नंबर-4 के अंदर किया जाएगा. इस पूरे मार्ग पर कार्यक्रम के दौरान आम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

नोएडा में इन जगहों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन  
यातायात पुलिस के अनुसार, 31 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक कई मार्गों पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा, जिनमें सेक्टर-12, 22, 56 से स्टेडियम चौक तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा. सेक्टर-10, 21 यू-टर्न से स्टेडियम की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर-12, 22, 56 तिराहे तक नहीं जा सकेंगे. सेक्टर-8, 10, 11, 12 चौक से मोदी मॉल चौक तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा. 

मोदी माल चौक और स्टेडियम तक रास्ता बंद रहेगा 
वहीं, सेक्टर-31, 25 चौक से लेकर सेक्टर-21, 25 मोदी मॉल चौक और स्टेडियम चौक तक आवागमन नहीं होगा. मेट्रो अस्पताल चौक से एडोब/रिलायंस चौक तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा. कोस्ट गार्ड तिराहा (सेक्टर-24) से एनटीपीसी अंडरपास तक और सेक्टर-32 की ओर से भी एनटीपीसी अंडरपास तक मार्ग बंद रहेगा. 

जलवायु विहार चौक से एडोब चौक तक वाहनों की नो एंट्री 
सेक्टर-20, 21, 25, 26 जलवायु विहार चौक से एडोब चौक तक यातायात बंद रहेगा. सेक्टर-22, 23, 24 थाना सेक्टर-24 तिराहा से लेकर मोदी मॉल चौक तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. यातायात विभाग के मुताबिक, विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था स्टेडियम गेट नंबर-4 के अंदर की गई है. बसों की पार्किंग एडोब कंपनी के पास खाली मैदान में होगी, जबकि आम नागरिकों के वाहनों की पार्किंग गेट नंबर-6 के अंदर रहेगी. 

यह भी पढ़ें : जेवर एयरपोर्ट उड़ान भरने को पूरी तरह तैयार, कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल कल से, उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू

यह भी पढ़ें :  UP Gold Rate Today: एक बार फिर सोना हुआ महंगा, चांदी का भाव भी चढ़ा, जानें यूपी में 24 कैरेट गोल्ड का नया रेट

TAGS

noida traffic advisory

Trending news

cbse 2026 board exam
यूपी में CBSE छात्र कस लें कमर, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर आई बड़ी खबर
Mahoba Latest News
अगले जन्म में मिलूंगा... मोहब्बत में ठुकराए युवक ने सल्फास खाते हुए रील बनाई
Gorakhpur News
जयंत चौधरी ने की योगी सरकार की तारीफ! गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर कही ये बात
Mamta Kulkarni
ममता कुलकर्णी का यूटर्न, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद संग कनेक्शन पर तोड़ी चुप्पी
kanpur latest news
अश्लील वीडियो देख किशोर ने लगाई फांसी! यूट्यूब हिस्ट्री से चौंकाने वाला खुलासा
Unnao News
रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही निलंबित, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को ये गलती पड़ी भारी
brijbhushan sharan singh
बृजभूषण शरण सिंह बाल बाल बचे....बिहार में हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग
noida airport
नोएडा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ट्रायल के पहले ही दिन निराशा....सबकुछ था Ready फिर आई बाधा
Sanjay Nishad
मायावती के अच्छे दिन लौट रहे हैं....योगी के मंत्री ने बसपा सुप्रीमो की तारीफ की
Mamta Kulkarni
'दाऊद इब्राहिम' आतंकवादी नहीं...ममता कुलकर्णी के बयान से यूपी में भड़का संत समाज