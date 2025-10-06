Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2950708
Zee UP-UttarakhandNoida

नोएडा से दिल्ली जाने वाले ध्यान दें, इस दिन रहेगा ट्रैफ‍िक डायवर्जन

Noida Traffic Diversion:  गौतमबुद्धनगर यातायात पुलिस ने 9 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण यातायात निर्देश जारी किए हैं. पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों को पहले से सचेत करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Noida Traffic Diversion: दलितों के नेता कांशीराम की 9 अक्‍टूबर को पुण्‍यतिथि है. ऐसे में नोएडा सेक्‍टर 95 स्थित दलित प्रेरणा स्‍थल में पुष्‍पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसे लेकर नोएडा में ट्रैफ‍िक डायवर्जन किया जाएगा. 9 अक्‍टूबर को कई रास्‍तों पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी. 

9 अक्‍टूबर को लागू रहेगा ट्रैफ‍िक डायवर्जन 
गौतमबुद्धनगर यातायात पुलिस ने 9 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण यातायात निर्देश जारी किए हैं. भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों को पहले से सचेत करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है. यातायात पुलिस ने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान एक्सप्रेसवे और उससे जुड़े कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया जा सकता है. 

दलित प्रेरणा स्‍थल पर जुटेगी भीड़ 
पुलिस की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, ग्रेटर नोएडा से नोएडा आने वाले वाहन यदि दलित प्रेरणा स्थल के पास यातायात दबाव का सामना करेंगे, तो उन्हें महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. यहां से वाहन अट्टा चौक, रजनीगंधा चौक और सेक्टर-15 गोलचक्कर होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. यदि एक्सप्रेसवे पर गेट संख्या- 4 के पास दबाव बढ़ता है तो वाहन चालकों को फिल्मसिटी फ्लाईओवर से सेक्टर-18 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. यहां से रजनीगंधा चौक और सेक्टर-15 गोलचक्कर अथवा सेक्टर-18 अंडरपास से एलिवेटेड रोड का उपयोग किया जा सकेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यात्री बसों के लिए ये व्‍यवस्‍था 
वहीं, नोएडा से ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले वाहनों को भी असुविधा से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. डीएनडी और फिल्मसिटी फ्लाईओवर के पास भीड़ बढ़ने पर यातायात को सेक्टर-14ए फ्लाईओवर से सेक्टर-15 गोलचक्कर की ओर डायवर्ट किया जाएगा. पुलिस ने आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की स्पष्ट व्यवस्था भी घोषित की है. यात्री बसों को डीएनडी टोल के पास बाईं ओर सड़क किनारे पार्क कराया जाएगा. परी चौक, सेक्टर-37 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आने वाले हल्के वाहन दलित प्रेरणा स्थल के गेट संख्या- 1 के भीतर पार्क किए जाएंगे. 

दिल्‍ली से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग 
दिल्ली से आने वाले वाहनों को फिल्मसिटी की मल्टीलेवल पार्किंग में रोका जाएगा, जबकि कालिंदी कुंज की ओर से आने वाले वाहनों के लिए सेक्टर-95 स्थित गंदानाला के पास की अंडरग्राउंड पार्किंग निर्धारित की गई है. यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें. साथ ही आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर सर्विस के वाहनों को सुरक्षित और त्वरित मार्ग दिया जाएगा. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क किया जा सकता है. 

(एजेंसी इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें : वेस्‍ट यूपी वालों ओलावृष्टि के लिए रहें तैयार! नोएडा समेत 13 जिलों में दिखेगा मौसम का यूटर्न

यह भी पढ़ें :  नोएडा में आवासीय प्लॉट लेकर खाली छोड़ने वाले सावधान, अथॉरिटी का नया नियम लागू, नहीं किया ये काम तो रद्द होगा आवंटन

TAGS

Noida Traffic Diversion

Trending news

Noida Traffic Diversion
नोएडा से दिल्ली जाने वाले ध्यान दें, इस दिन रहेगा ट्रैफ‍िक डायवर्जन
lakhimpur kheri news
खीरी हिंसा में आया नया मोड़, अजय म‍िश्र टेनी और उनके बेटे पर पुलिस ने कसा शिकंजा
Chandauli News
चंदौली के नामी स्कूल में काली करतूत, क्‍लास टीचर पर छात्रा से यौन शोषण का आरोप
Gorakhpur News
साहब! मैंने अपनी बहन को मार डाला…थाने पहुंचकर भाई ने कही ऐसी बात, सुनकर सहम उठा थाना
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज की सेहत पर ताजा खबर! अब रोजाना हो रही डायलिसिस
Kashi ke kotwal
कौन हैं काशी के कोतवाल? सीएम योगी का बाबा कालभैरव से अटूट आस्था
Kedarnath Dham
केदारनाथ में सीजन की पहली जबरदस्त बर्फबारी, मौसम ने बदली करवट
Kanpur News
पहले पत्नी की हत्या, फिर पति ने जिंदगी से कहा अलविदा, सामने आई चौंकाने वाली वजह!
Rishikesh news
ऋषिकेश में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, सस्ते आईफोन के नाम पर करोड़ों की ठगी
Fatehpur News
क्राइम पेट्रोल देख भाई का ठनका माथा, फिर कराई बड़े भाई की हत्या