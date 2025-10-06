Noida Traffic Diversion: दलितों के नेता कांशीराम की 9 अक्‍टूबर को पुण्‍यतिथि है. ऐसे में नोएडा सेक्‍टर 95 स्थित दलित प्रेरणा स्‍थल में पुष्‍पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसे लेकर नोएडा में ट्रैफ‍िक डायवर्जन किया जाएगा. 9 अक्‍टूबर को कई रास्‍तों पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी.

9 अक्‍टूबर को लागू रहेगा ट्रैफ‍िक डायवर्जन

गौतमबुद्धनगर यातायात पुलिस ने 9 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण यातायात निर्देश जारी किए हैं. भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों को पहले से सचेत करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है. यातायात पुलिस ने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान एक्सप्रेसवे और उससे जुड़े कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया जा सकता है.

दलित प्रेरणा स्‍थल पर जुटेगी भीड़

पुलिस की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, ग्रेटर नोएडा से नोएडा आने वाले वाहन यदि दलित प्रेरणा स्थल के पास यातायात दबाव का सामना करेंगे, तो उन्हें महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. यहां से वाहन अट्टा चौक, रजनीगंधा चौक और सेक्टर-15 गोलचक्कर होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. यदि एक्सप्रेसवे पर गेट संख्या- 4 के पास दबाव बढ़ता है तो वाहन चालकों को फिल्मसिटी फ्लाईओवर से सेक्टर-18 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. यहां से रजनीगंधा चौक और सेक्टर-15 गोलचक्कर अथवा सेक्टर-18 अंडरपास से एलिवेटेड रोड का उपयोग किया जा सकेगा.

यात्री बसों के लिए ये व्‍यवस्‍था

वहीं, नोएडा से ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले वाहनों को भी असुविधा से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. डीएनडी और फिल्मसिटी फ्लाईओवर के पास भीड़ बढ़ने पर यातायात को सेक्टर-14ए फ्लाईओवर से सेक्टर-15 गोलचक्कर की ओर डायवर्ट किया जाएगा. पुलिस ने आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की स्पष्ट व्यवस्था भी घोषित की है. यात्री बसों को डीएनडी टोल के पास बाईं ओर सड़क किनारे पार्क कराया जाएगा. परी चौक, सेक्टर-37 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आने वाले हल्के वाहन दलित प्रेरणा स्थल के गेट संख्या- 1 के भीतर पार्क किए जाएंगे.

दिल्‍ली से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग

दिल्ली से आने वाले वाहनों को फिल्मसिटी की मल्टीलेवल पार्किंग में रोका जाएगा, जबकि कालिंदी कुंज की ओर से आने वाले वाहनों के लिए सेक्टर-95 स्थित गंदानाला के पास की अंडरग्राउंड पार्किंग निर्धारित की गई है. यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें. साथ ही आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर सर्विस के वाहनों को सुरक्षित और त्वरित मार्ग दिया जाएगा. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क किया जा सकता है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

