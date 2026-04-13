मजदूरों के प्रदर्शन से नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर जाम,घर से निकलने से पहले पढ़ें ये एडवाइजरी!

Laborers Protest in Noida: यूपी से लेकर दिल्ली वाले ध्यान दे आज यानी सोमवार सुबह से मजदूरों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली-नोएडा बॉर्डर समेत कई प्रमुख सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है. हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर गाड़ियां किलोमीटरों लंबी कतार में खड़ी नजर आ रही हैं.
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Noida News: आज यानी सोमवार सुबह से मजदूरों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली-नोएडा बॉर्डर समेत कई प्रमुख सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है. हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर गाड़ियां किलोमीटरों लंबी कतार में खड़ी नजर आ रही हैं. ऑफिस जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और कई लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे.
इन प्रमुख रास्तों पर सबसे ज्यादा असर
इस प्रदर्शन के कारण नोएडा और आसपास के कई अहम मार्गों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. दादरी रोड, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एलिवेटेड रोड, नोएडा फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 62 से 66 और सेक्टर 15, 16, 18 व नोएडा मोड़ जैसे इलाकों में भारी जाम देखने को मिला. इसके अलावा NH-24, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (इंदिरापुरम के पास), चिल्ला बॉर्डर और DND फ्लाईवे पर भी यातायात रेंगता नजर आया. कई स्थानों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक डायवर्ट किया.
जाम से बचने के लिए ये रास्ते अपनाएं
दरअसल, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. दिल्ली से नोएडा आने वाले सेक्टर 15-18 और नोएडा मोड़ से बचें तथा DND फ्लाईवे या कालिंदी कुंज मार्ग का उपयोग करें. गाजियाबाद और इंदिरापुरम से आने वाले लोग NH-24 की बजाय आनंद विहार होते हुए DND और फिर नोएडा एक्सप्रेसवे का रुख करें. वहीं, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले दादरी रोड और एलिवेटेड रोड से बचकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें.
प्रदर्शन की वजह से बिगड़े हालात
जानकारी के अनुसार, मजदूर कई दिनों से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन लगभग 13,000 रुपये है, जबकि हरियाणा में यह करीब 19,000 रुपये तक है. रविवार को हुए विवाद के दौरान फायरिंग में एक महिला मजदूर के घायल होने की खबर के बाद आक्रोश और बढ़ गया, जिसके चलते सोमवार को बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए.
प्रशासन के लिए चुनौती बनी स्थिति
बता दें कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की टीमें मौके पर तैनात हैं. ट्रैफिक को सुचारु करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ और वाहनों के दबाव के चलते हालात संभालना चुनौती बना हुआ है. इस बीच, सोशल मीडिया पर लोग प्रशासन से जल्द राहत दिलाने की मांग कर रहे हैं.
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए साप्ताहिक छुट्टी, ओवरटाइम पर डबल भुगतान और समय पर सैलरी जैसे फैसले लिए हैं. साथ ही मजदूरों की शिकायत सुनने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.
हेल्पलाइन नंबर
0120-2978231
0120-2978232
0120-2978862
0120-2978702
ट्रैफिक से जुड़ी मदद के लिए- 9971009001
फिलहाल नोएडा में ट्रैफिक की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है. ऐसे में घर से निकलने से पहले अपडेट जरूर चेक करें और सही रूट का चुनाव करें. थोड़ी सी सावधानी आपको घंटों के जाम से बचा सकती है.
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