Yuvraj Mehta Death Case: सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत मामले में बड़ा अपडेट, दो आरोपी जमानत पर छूटे, सीजेएम कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

Yuvraj Mehta Death Case: नोएडा सेक्टर-150 के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में हर दिन नए-नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं. अब इस मामले के दो आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत से राहत मिली है. शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई. जिसके बाद मामले में लोटस ग्रीन बिल्डर कंपनी के कर्मचारी रवि बंसल और सचिन करनवाल को शर्तों के साथ जमानत मिल गई है.

सीजेएम कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

अदालत ने आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के एक-एक जमानती व इतनी ही धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दी है. इतना ही नहीं अदालत ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं. जमानत की शर्तों के मुताबिक, आरोपी विवेचना में पूरा सहयोग करेंगे. आरोपी बिना कोर्ट की परमिशन देश नहीं छोड़ सकते और विवेचना के दौरान अभियोजन साक्ष्यों से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते. अगर आरोपी विदेश यात्रा करना चाहेंगे, तो उन्हें पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी.

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने पिता राज कुमार मेहता की तहरीर पर एमजेड विजटाउन व लोटस ग्रीन बिल्डर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में एमजेड बिल्डर कंपनी के निदेशक अभय कुमार के अलावा लोटस ग्रीन के रवि बंसल और सचिन करनवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

अदालत में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

आरोपियों के अधिवक्ता व जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी बोड़ाकी का कहना है कि शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया कि आरोपियों ने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें झूठा फंसाया गया है. सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि यह मामला जमानतीय प्रकृति का है.

अपने आदेश में अदालत ने क्या कहा?

न्यायालय ने अभियोजन अधिकारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद केस डायरी व अभिलेखों का अवलोकन किया. इसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि आरोपियों द्वारा कथित रूप से किया गया अपराध जमानतीय है और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए जमानत के पर्याप्त आधार मौजूद हैं.

यह भी पढ़िए: यूपी पुलिस के 'हाफ एनकाउंटर' पर इलाहाबाद HC नाराज कहा, तारीफ और प्रमोशन पाने के लिए चल रही गोलियां

यह भी पढ़िए: शंकराचार्य के साथ बदसलूकी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, PIL दाखिल कर धर्माचार्यों के लिए SOP बनाए जाने की मांग