परिवार के अन्य सदस्यों ने भी खाया वही भोजन

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों ने अब तक किसी विषाक्त पदार्थ के सेवन, जहरीला भोजन खाने या किसी साजिश की आशंका नहीं जताई है. परिवार के अन्य लोगों ने भी वही खाना खाया था जो इन तीनों ने खाया था. पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और चिकित्सकीय जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि महिला कुछ दिन पहले ही अस्पताल से आई थी उसका ऑपरेशन हुआ था और यह बच्चे भी वही उसके साथ रहे थे.