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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कस्बे के मोहल्ला शांति नगर में रविवार रात खाना खाने के बाद एक ही परिवार के तीन लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान आठ वर्षीय बच्ची और 5 वर्षीय बच्चे की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. जबकि मां अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. हालांकि परिवार की तरफ से कोई अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है ना ही परिवार में किसी पर शक जताया है.
खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत
जानकारी के अनुसार, मोहल्ला शांति नगर निवासी रूबी (35), उनकी आठ वर्षीय बेटी दीपांशी और छह वर्षीय बेटा प्रिंस रविवार रात परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर पर खाना खाने के बाद सो गए थे. देर रात अचानक तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों ने उन्हें तत्काल ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई.
दो बच्चों की मौत
सोमवार को उपचार के दौरान आठ वर्षीय दीपांशी ओर 5 वर्षिय प्रिंस की मौत हो गई. वहीं, रूबी अभी भी अस्पताल में ICU में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. बच्चों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जांच में पुलिस को कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है.
परिवार के अन्य सदस्यों ने भी खाया वही भोजन
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों ने अब तक किसी विषाक्त पदार्थ के सेवन, जहरीला भोजन खाने या किसी साजिश की आशंका नहीं जताई है. परिवार के अन्य लोगों ने भी वही खाना खाया था जो इन तीनों ने खाया था. पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और चिकित्सकीय जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि महिला कुछ दिन पहले ही अस्पताल से आई थी उसका ऑपरेशन हुआ था और यह बच्चे भी वही उसके साथ रहे थे.