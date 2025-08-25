Nikki Payala Muder Case: नोएडा पुलिस ने निक्की के फरार जेठ और ससुर को पकड़ा, जानें अब तक कितनी गिरफ्तारी, चौंकाने वाला वीडियो आया सामने
Nikki Payala Muder Case: नोएडा पुलिस ने निक्की के फरार जेठ और ससुर को पकड़ा, जानें अब तक कितनी गिरफ्तारी, चौंकाने वाला वीडियो आया सामने

Nikki Payala Muder Case: ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में कुल चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनके नाम FIR में दर्ज थे. निक्की के जेठ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पति और सास को पहले ही अरेस्ट हैं.

Aug 25, 2025
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में मृतक निक्की के जेठ, रोहित को नोएडा पुलिस ने सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है.  इसके कुछ समय बाद पुलिस ने उसके ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया.  इस मामले में FIR में दर्ज कुल चारों नामजदों की गिरफ्तारी हो गई है.  पुलिस ने निक्की की सास को रविवार को ही गिरफ्तार किया गया था. उसके पहले निक्की की हत्या के आरोपी पति विपिन भाटी को भी रविवार के दिन पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. विपिन को  14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. 

अब तक चार आरोपी गिरफ्तार
तीसरे आरोपी रोहित भाटी निक्की का जेठ है और उसका नाम मर्डर के चार आरोपियों में शामिल है.  उसे सोमवार को हरियाणा के सिरसा टोल प्‍लाजा से गिरफ्तार किया गया है. ग्रेटर नोएडा पुलिस ने निक्की पायला मर्डर केस में चौथे आरोपी सतवीर भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया.  सतवीर विपिन भाटी के पिता हैं और पुलिस एफआईआर में आरोपी के तौर पर उनका नाम भी शामिल है. इस केस में निक्की की सास दयावती की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.

निक्की हत्याकांड में एक CCTV आया सामने
निक्की हत्याकांड में एक सीसीटीवी सामने आया है. निक्की का पति विपिन भाटी घटना के समय सीसीटीवी फुटेज में नजर आया. आरोपी विपिन घटना के समय सड़क से लोगों को बुलाते हुए दिख रहा है. आग लगने के समय दुकान से घर की तरफ लोगों को बुला रहा है.

कौन-कौन सी धारा?
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने निक्की पायला मर्डर केस में आरोपियों के खिलाफा बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा-103 (मर्डर), धारा-115 (जानबूझ कर किसी को चोट पहुंचाना) और धारा 61- (अपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया है। दोषी पाए जाने पर आरोपियों को उम्रकैद या मौत की सजा हो सकती है.

हुक्का पानी बंद, घर में ताला लटका
ग्रेटर नोएडा में निक्की पायला के मर्डर केस के बाद से ससुराल वाले घर में ताला लटका है. गांव वालों ने आरोपी पति विपिन भाटी के परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया है.निक्की को दहेज के लालच में शादी के 9 साल बाद जलाकर मार डाला गया.

पति विपिन भाटी को कोर्ट ने 14 की न्यायिक हिरासत में भेजा
निक्की हत्याकांड के मुख्य आरोपी पति विपिन भाटी को पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है

जानिए क्या है ये पूरा मामला?
दरअसल, निक्की पायला को पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने बुरी तरह से मारपीट किया. इसके बाद आरोपियों ने निक्की को आग के हवाले कर दिया. जिससे निक्की पायला की मौत हो गई. इस मर्डर केस के बाद गांव में हड़कंप मच गया. गांव वालों में भी आक्रोश देखा जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो विपिन भाटी आशिकमिजाज है. उसके दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध थे. 

ग्रेटर नोएडा मर्डर केस में बड़ा एक्शन, पति विपिन का एनकाउंटर, पुलिस कस्टडी से भाग रहा था आरोपी

;