/Greater Noida: एल्डिको सोसायटी में बड़ा हादसा! वाटर टैंक में दम घुटने से कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड की मौत

पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन, जांच शुरू

सूचना मिलने पर नॉलेज पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुँची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को टैंक से बाहर निकाला.पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है कि सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों (Safety Gear) का पालन किया गया था या नहीं. लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.