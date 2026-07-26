Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Noida
  • /Greater Noida: एल्डिको सोसायटी में बड़ा हादसा! वाटर टैंक में दम घुटने से कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड की मौत

Greater Noida: एल्डिको सोसायटी में बड़ा हादसा! वाटर टैंक में दम घुटने से कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड की मौत

Greater Noida Eldeco Tragedy: ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एल्डिको सोसायटी में वाटर टैंक की सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. टैंक में जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने से एक कर्मचारी और उसे बचाने गए सिक्योरिटी गार्ड दोनों की मौत हो गई.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 26, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:50 AM IST
Greater Noida: एल्डिको सोसायटी में बड़ा हादसा! वाटर टैंक में दम घुटने से कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड की मौत
Image Credit: Greater noida news

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पानी से भरे रास्ते से निकला जनाजा, वायरल वीडियो के बाद हरकत में आया प्रशासन
ghazipur news1 hr ago
2
Ayodhya news2 hrs ago
3
चांदी का भाव2 hrs ago
4
Gorakhpur News3 hrs ago
5
Hapur News3 hrs ago