Noida News: देवरानी-जेठानी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, नोएडा के घरों से उड़ाई थी 85 लाख की ज्वेलरी, घरेलू नौकरानी की करतूतें उड़ा देंगी होश!

Noida News: नोएडा के थाना सेक्टर-24 और थाना सेक्टर-49 पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घरेलू सहायिका बनकर घरों से कीमती आभूषण चोरी करने वाली दो महिलाओं को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है.

|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:06 AM IST
Noida News: नोएडा के थाना 24 और थाना 49 पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घरेलू सहायिका बनकर घरों से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दो महिला अभियुक्ताओं मामूनी जना उर्फ मोनी पत्नी निर्मल यादव और आशा उर्फ मामोनी उर्फ मोनी यादव पत्नी कमल यादव को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है. दोनों महिलाएँ कई घरों में घरेलू सहायिका बनकर काम करती थीं और विश्वास हासिल करने के बाद मौके पाकर कीमती आभूषण और नकदी लेकर फरार हो जाती थीं. पुलिस के अनुसार आरोपितों के कब्जे से लगभग 85 लाख रुपये की ज्वैलरी/डायमंड और करीब 2.89 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं.  नोएडा पुलिस दोनों महिलाओं को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शुक्रवार को नोएडा आई.

कैसे हुई गिरफ्तारी
घटना के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय खुफिया जानकारी और सर्विलांस के आधार पर दोनों संदिग्ध महिलाओं की तस्वीरें और मोबाइल नंबर प्राप्त किए. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो वारदात करने वाली महिलाओं का हुलिया एक जैसा मिला.  इसके बाद तीन सौ से अधिक कैमरे चेक किए गए तो चोरी करने वाली दोनों महिलाओं की कई जानकारी मिल गई. जानकारी पर पता चला है कि ये कुछ दिन दिखती थीं फिर उस इलाके से गायब हो जाती थी.

भाग गईं थी पश्चिम बंगाल
पुलिस को पता चला कि दोनों महिलाएं चोरी करने के बाद अपने घर पश्चिम बंगाल चली गई हैं. इसके बाद दोनों थानों की पुलिस टीम उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के बाद पश्चिम बंगाल रवाना हुई. वहाँ मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्ताओं को दबोच लिया गया.  दोनों रिश्ते में देवरानी-जेठानी हैं। पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि पांच साल से नोएडा में रह रही है. 

निशानदेही पर करीब 85 लाख की कीमती ज्वेलरी बरामद
गिरफ्तारी के बाद दोनों महिलाओं की निशानदेही पर लगभग 85 लाख रुपये की कीमती ज्वेलरी और डायमंड, तथा लगभग 2 लाख 89 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बरामद माल के साथ दोनों आरोपितों को मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) की अदालत में पेश किया, जहाँ से 3 दिन का ट्रांज़िट रिमांड प्राप्त हुआ.

