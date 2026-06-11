Add Zee Business As A Preferred Source
App

37वीं मंजिल से ​गिरे दो मजदूर, ग्रेटर नोएडा में सेफ्टी बेल्ट टूटने से हुआ बड़ा हादसा

Greater Noida News: सेक्टर 152 स्थित एटीएस सोसायटी में निर्माण कार्य चल रहा था. इस दौरान 37वीं मंजिल पर शटरिंग का काम कर रहे दो मजदूरों की सेफ्टी बेल्ट टूट गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 11, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:29 PM IST
37वीं मंजिल से ​गिरे दो मजदूर, ग्रेटर नोएडा में सेफ्टी बेल्ट टूटने से हुआ बड़ा हादसा
Image Credit: Greater Noida New ATS Society

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
37वीं मंजिल से ​गिरे दो मजदूर, ग्रेटर नोएडा में सेफ्टी बेल्ट टूटने से हुआ बड़ा हादसा
Greater Noida news1 min ago
2
Ghaziabad weather news18 min ago
3
Uttar Pradesh Tiger Reserves34 min ago
4
Gorakhpur News35 min ago
5
Varanasi News45 min ago