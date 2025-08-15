Noida News: भैया गाड़ी रोक दो....पुलिस को देख कैब ड्राइवर ने दौड़ाई तेज रफ्तार कार, नोएडा का वीडियो वायरल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2882443
Zee UP-UttarakhandNoida

Noida News: भैया गाड़ी रोक दो....पुलिस को देख कैब ड्राइवर ने दौड़ाई तेज रफ्तार कार, नोएडा का वीडियो वायरल

Noida News: नोएडा में कैब ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है. नोएडा से कनाड प्‍लेस जा रहा एक परिवार कैब में सवार था. नोएडा पुलिस ने कैब ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 15, 2025, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Noida News: नोएडा का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक कैब चालक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह तेज रफ्तार से भागने लगा. कैब में बैठा परिवार डर गया. कैब सवार परिवार बार-बार चालक को गाड़ी रोकने के लिए कहते रहे, लेकिन वह एक न सुनी. नोएडा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया है. 

यह है पूरा मामला 
संजय मोहन नाम के एक व्‍यक्ति ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X पर वीडियो साझा कर लिखा, आज @Uber और @Uber_Support के साथ बेहद डरावना अनुभव हुआ. मैं और मेरा परिवार नोएडा से सीपी (कनॉट प्लेस) जा रहे थे. नोएडा के पार्थला ब्रिज के पास पुलिस इंटरसेप्टर वाहन ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस वाहन से बचने की कोशिश करने लगा. इस पर उबर इंडिया स्पोर्ट ने लिखा, नमस्ते, हम इस मामले को देखने के लिए तैयार हैं. कृपया अपने Uber अकाउंट से जुड़े रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल आईडी हमारे साथ साझा करें. हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे. संजय ने तुरंत अपना कॉन्टेंट नंबर शेयर किया. 

कैब में बैठा परिवार गाड़ी रोकने की लगाता रहा गुहार 
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैब में बैठे एक पुरुष और महिला गाड़ी रोकने को कह रहे हैं, बच्‍चे भी डरकर रोने लग रहे हैं. 1 म‍िनट 36 सेकंड के वीडियो में महिला और पुरुष गाड़ी रोकने के लिए कई बार गुहार लगाते रहे, पैसे देने की भी बात कही, लेकिन कैब ड्राइवर कार नहीं रोका. नोएडा पुलिस ने कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से दो आधार कार्ड बरामद हुए हैं. कैब ड्राइवर ने सोनू नाम से आधार कार्ड बनवा रखा था. उसका असली नाम नासिम है. वह हरियाणा के पलवल का रहने वाला है. नोएडा के सर्फाबाद गांव में किराये पर रह रहा था. 

यह भी पढ़ें : फिर संकट में चिल्ला एलिवेटेड रोड, नोएडा प्राधिकरण और UPSBCL के बीच खींचतान, जानिए पूरा हिसाब-किताब

यह भी पढ़ें : डेकेयर में 15 महीने की बच्ची पर 'थर्ड डिग्री टॉर्चर', CCTV कैमरा में केयरटेकर की हैवानियत देख खड़े हो गए रोंगटे

TAGS

Noida News

Trending news

Noida News
भैया गाड़ी रोक दो....पुलिस को देख कैब ड्राइवर ने दौड़ाई तेज रफ्तार कार, वीडियो वायरल
Ghaziabad News
बाइक पर स्टंटबाजी बनी 'मौत', दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर दो युवकों ने गंवाई जान
Kanpur News
नाबालिग का अपहरण कर गला दबाकर की हत्या, कानपुर देहात में झाड़ियों में फेंका शव
prayagraj news
राहुल गांधी पर नंदी ने बोला हमला,तुष्टिकरण की राजनीति और देश को बांटने का लगाया आरोप
firozabad accident
फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, दो बाइकों की जोरदार भिंड़त, जिंदा जला एक युवक
Etawah news
'केशव मौर्य जैसा होगा पूजा पाल का हाल', शिवपाल ने सपा से निष्कासन के बाद साधा निशाना
Ghaziabad News
मेरठ,हापुड़,बागपत के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर,गाजियाबाद अथॉरिटी संभालेगी इलाके
Hapur News
हापुड़ की यूनियन बैंक में लगी आग, नोट गिनने की मशीन, फर्नीचर और फाइलें जलकर हुईं खाक
UP Encounter
यूपी पुलिस के मेरठ समेत कई जिलों में एनकाउंटर, धायं-धायं गिरे बदमाश, आठ पकड़े गए
bagpat wrestler incident
दुकानदार ने उधार नहीं दिया तो पहलवान ने मारी 'धोबी पछाड़', दांवपेंच से किया चित
;