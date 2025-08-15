Noida News: भैया गाड़ी रोक दो....पुलिस को देख कैब ड्राइवर ने दौड़ाई तेज रफ्तार कार, नोएडा का वीडियो वायरल

Noida News: नोएडा का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक कैब चालक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह तेज रफ्तार से भागने लगा. कैब में बैठा परिवार डर गया. कैब सवार परिवार बार-बार चालक को गाड़ी रोकने के लिए कहते रहे, लेकिन वह एक न सुनी. नोएडा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

यह है पूरा मामला

संजय मोहन नाम के एक व्‍यक्ति ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X पर वीडियो साझा कर लिखा, आज @Uber और @Uber_Support के साथ बेहद डरावना अनुभव हुआ. मैं और मेरा परिवार नोएडा से सीपी (कनॉट प्लेस) जा रहे थे. नोएडा के पार्थला ब्रिज के पास पुलिस इंटरसेप्टर वाहन ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस वाहन से बचने की कोशिश करने लगा. इस पर उबर इंडिया स्पोर्ट ने लिखा, नमस्ते, हम इस मामले को देखने के लिए तैयार हैं. कृपया अपने Uber अकाउंट से जुड़े रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल आईडी हमारे साथ साझा करें. हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे. संजय ने तुरंत अपना कॉन्टेंट नंबर शेयर किया.

कैब में बैठा परिवार गाड़ी रोकने की लगाता रहा गुहार

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैब में बैठे एक पुरुष और महिला गाड़ी रोकने को कह रहे हैं, बच्‍चे भी डरकर रोने लग रहे हैं. 1 म‍िनट 36 सेकंड के वीडियो में महिला और पुरुष गाड़ी रोकने के लिए कई बार गुहार लगाते रहे, पैसे देने की भी बात कही, लेकिन कैब ड्राइवर कार नहीं रोका. नोएडा पुलिस ने कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से दो आधार कार्ड बरामद हुए हैं. कैब ड्राइवर ने सोनू नाम से आधार कार्ड बनवा रखा था. उसका असली नाम नासिम है. वह हरियाणा के पलवल का रहने वाला है. नोएडा के सर्फाबाद गांव में किराये पर रह रहा था.

