नोएडा बना यूपी का चुनावी अखाड़ा! मोदी-योगी-अखिलेश के बाद अब संजय निषाद ने चला 2027 के लिए बड़ा दांव

UP Politics: निषाद पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है. इसी क्रम में आज नोएडा में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम के जरिए पार्टी सामाजिक समीकरण साधने की बड़ी कोशिश कर रही है. इस कार्यक्रम में संजय निषाद स्वयं मौजूद रहेंगे, जिससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

कहां है कार्यक्रम

नोएडा के सेक्टर-21 स्थित इंडोर स्टेडियम में हो रहे इस आयोजन में निषाद समाज के साथ-साथ गुर्जर और कश्यप समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन समाजों को एक मंच पर लाकर राजनीतिक एकजुटता का संदेश देना है. यह आयोजन केवल एक जयंती समारोह नहीं, बल्कि आगामी चुनावों के मद्देनज़र शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है.

देशभर से कार्यकर्ता नोएडा में जमा

कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि निषाद पार्टी लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है और अब समय आ गया है कि उन्हें उनका हक मिले. उनका यह भी मानना है कि पार्टी को जहां भी टिकट मिलेगा, वहां के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जीत हासिल करेंगे.

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गौरतलब है कि हाल ही में गौतम बुद्ध नगर में प्रधानमंत्री की रैली और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की महारैली ने पहले ही चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है. ऐसे में निषाद पार्टी का यह कार्यक्रम राजनीतिक गतिविधियों को और तेज करता नजर आ रहा है.

2027 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी

कुल मिलाकर, नोएडा में हो रहा यह आयोजन साफ संकेत देता है कि 2027 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और अब सभी दल अपने-अपने तरीके से जनता को साधने में जुट गए हैं.

2027 के लिए निषाद पार्टी की रणनीति

हाल ही में गोरखपुर के एक कार्यक्रम में संजय निषाद मंच पर फूट-फूटकर रोए थे. उन्होंने समुदाय के अतीत के दुखों और "बहन-बेटियों के सम्मान" का जिक्र कर कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश की है. पार्टी लगातार निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल करने की मांग दोहरा रही है. संजय निषाद का नया स्लोगन , मोदी-योगी सीट देते हैं, हम जीत देते हैं, यह दर्शाता है कि वे खुद को एनडीए (NDA) के लिए सबसे विश्वसनीय सहयोगी के रूप में पेश कर रहे हैं.

2022 में पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी. 2027 के लिए पार्टी ने अभी से उन सीटों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जहाँ निषाद मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं.

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