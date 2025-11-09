Advertisement
Zee UP-UttarakhandNoida

घुसपैठियों को पनाह देने वाला फरहान नबी नोएडा से गिरफ्तार, 11 करोड़ की हवाला फंडिंग, धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप

UP News: उत्तर प्रदेश एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है.  ATS ने धार्मिक समुदायों के बीच उन्माद फैलाने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने और विदेश से करोड़ों रुपये की फंडिंग प्राप्त करने के आरोप में एक शख्‍स को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:23 AM IST
Noida News: उत्तर प्रदेश एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है. उस पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाली किताबें छापने और विदेश से हवाला के जरिए करोड़ों रुपये लेने का आरोप है. जांच में सामने आया है कि इन पैसों का इस्तेमाल मदरसों और मस्जिदों के लिए जमीन खरीदने में हुआ है.

घुसपैठियों को देता था अवैध ठिकाना
जांच में सामने आया कि फरहान नबी धार्मिक एवं विभिन्न समूह के बीच शत्रुता एवं वैमनस्यता फैलाने के लिए किताबों का प्रकाशन करता था. तुर्की तथा जर्मनी के आए लोगों को भी फरहान नबी अवैध ठिकाना देता था. अवैध रूप से भारत में आये बांग्लादेशियों को भी फरहान नबी सिद्दीकी द्वारा शरण दी जाती थी. फरहान ने विदेश से हवाला एवं अन्य माध्यम से लगभग रु 11 करोड़ लिए. उत्तर प्रदेश के अमरोहा व पंजाब राज्य में मदरसा व मस्जिदों तथा कम्पनियों के नाम पर जमीन खरीदी.

यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि कासना, ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी कंपनी में धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच शत्रुता फैलाने के उद्देश्य से किताबें छापी और बांटी की जा रही हैं. एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि इन गतिविधियों के लिए विदेश से हवाला समेत अन्य माध्यमों से पैसा आ रहा है.एटीएस को पता चला कि फरहान नबी, नासी तोर्बा और कुछ अन्य लोगों ने M/S Istanbul International Pvt. Ltd., M/S Hakikat Vakfi Foundation, और M/S Real Global Express Logistic Pvt. Ltd. के नाम से कंपनियां स्थापित की थीं. इन कंपनियों के माध्यम से कासना, ग्रेटर नोएडा से धार्मिक उन्माद फैलाने वाली किताबें प्रकाशित की जा रही थीं.

