Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3190371
Zee UP-UttarakhandNoida

UP ATS की बड़ी सफलता, पाकिस्तानी गैंगस्टर और ISI के लिए काम करने वाले 2 संदिग्ध गिरफ्तार

Noida News: एटीएस ने दोनों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया. इनके कब्जे से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 23, 2026, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP ATS
UP ATS

Noida News: यूपी एटीएस के हाथ बड़ी सफलता लगी है. एटीएस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और ISI के निर्देश पर भारत में आतंकी गतिविधियां अंजाम देने की साजिश रच रहे थे. पकड़े गए युवकों की पहचान तुषार चौहान उर्फ हिज्बुल्ला अली खान निवासी मेरठ निवासी और समीर खान निवासी दिल्ली के रूप में हुई है. 

नोएडा से गिरफ्तार हुए दो संदिग्ध 
एटीएस को मिली सूचना के आधार पर दोनों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया. इनके कब्जे से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट से जुड़े थे. ये गैंगस्टर ISI के कहने पर भारतीय युवाओं को रेडिकलाइज कर स्लीपर सेल बनाने और आतंकी हमलों के लिए उकसा रहे थे. तुषार चौहान उर्फ हिज्बुल्ला ने बताया कि शहजाद भट्टी ने उसे कुछ टारगेटेड लोगों के घर पर ग्रेनेड फेंकने और उन्हें जान से मारने का काम सौंपा था. 

आईएसआई हैंडलर्स के दिए टारगेट पर रेकी करते थे  
इन कामों के बदले 50,000 रुपये पहले और काम पूरा होने पर 2.5 लाख रुपये देने का लालच दिया गया. साथ ही पासपोर्ट बनवाकर दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाने का वादा भी किया गया. शहजाद भट्टी ने ISI एजेंट्स मेजर हमीद, मेजर इकबाल और मेजर अनवर के नाम पर टारगेट देने और हथियार पहुंचाने की बात कही है. समीर खान को शहजाद भट्टी ने टीटीएच (तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान) के नाम की दीवारों पर लिखाई और अन्य लोगों को भर्ती करने का टास्क दिया था. दोनों आरोपी इन पाकिस्तानी हैंडलर्स के दिए टारगेट की रेकी कर हमला करने के लिए तैयार थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहते थे 
एटीएस ने बताया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और ISI भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, युवाओं को रेडिकलाइज करने और स्लीपर सेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर युवाओं को आर्थिक लालच और कट्टरपंथी प्रचार से प्रभावित किया जा रहा है. यह गिरफ्तारी भारत की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और तेज कार्रवाई का नतीजा है. दोनों आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है, जिसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें : फंदे पर लटका मिला प्रेमी, फर्श पर प्रेमिका का शव और कमरा अंदर से बंद... ग्रेटर नोएडा में प्रेमी जोड़े की रहस्मय मौत से फैली सनसनी

यह भी पढ़ें : खुशखबरी: यूपी में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, 3000 से ज्यादा की बढ़ोतरी; नोएडा श्रमिक प्रदर्शन के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला

TAGS

up ats arrest

Trending news

Greater Noida news
बंद कमरे में युवक-युवती के शव मिलने से फैली सनसनी, लिव-इन में रह रहा था प्रेमी जोड़ा
Mathura News
ब्रज की बदलेगी तस्वीर! अयोध्या की तर्ज पर मथुरा-वृंदावन में पर्यटन को मिलेगी उड़ान
ayodhya latest news
जहरीली गैस बनी मजूदरों का काल! टैंक में उतरे मजदूर अपने पैरों पर वापस न निकले
balrampur news
बलरामपुर में किसान की बेटी भावना बनी इंटर टॉपर, अंशुमान ने हाईस्कूल में मारी बाजी
up board result 2026
यूपी बोर्ड के टॉपर्स पर बरसेगा सीएम योगी का प्यार! मिलेंगे 1 लाख नकद
up board result 2026
UP बोर्ड 10th में काशी के लाल ने रचा इतिहास, मिलेगा एक लाख का इनाम
ganga expressway
120 की रफ्तार, 5 घंटे का सफर, गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की उल्टी गिनती शुरू!
up board result 2026
यूपी बोर्ड परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, 12वीं में शिखा वर्मा ने किया टॉप
UP Board result 2026 out
UP Board Result 2026 Out: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी
Hapur News
25 लाख की फिरौती के लिए युवक का अपहरण, स्वैट टीम और पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार