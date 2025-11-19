Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3010166
Zee UP-UttarakhandNoida

ग्रेटर नोएडा में प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में आंतक का प्रचार! UPATS ने मारा छापा, विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का खुलासा

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में करोड़ों की टेरर फंडिंग और 'आतंक के प्रचार की फैक्ट्री' का खुलासा हुआ है. यूपीएटीएस ने औद्योगिक सेक्टर 5 में एक प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 19, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्रेटर नोएडा में प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में आंतक का प्रचार! UPATS ने मारा छापा, विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का खुलासा

भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा: दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक तरह जहां यूपी में आतंकी डॉक्टरों के बडे नेटवर्क का खुलासा हुआ है वहीं ग्रेटर नोएडा में प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में आतंक का प्रचार करने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है. आतंक के प्रचार के लिए विदेशों से करोड़ों की फंडिंग की भी बात सामने आई है. 

यूपी एटीएस ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र - 5 में चल रही  इस्तांबुल इंटरनेशनल में प्रिंटिंग प्रेसल पर छापा मारा. यूपीएटीएस (UPATS) को जानकारी मिली थी कि प्रिंटिंग प्रेस में भड़काऊ सामग्री प्रकाशित की जाती है और उसके लिए विदेशों से करोड़ों रुपये की फंडिंग की जाती है. 
 
UPATS ने इस्तांबुल इंटरनेशनल में प्रिंटिंग प्रेस में छापा मारकर करीब 2 घंटे तक यहां दस्तावेज खंगाले और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ की. इतना ही नहीं टीम ने कंपनी के CCTV कैमरों की फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया. 

टेरर फंडिंग और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप
जानकारी के मुताबिक इस्तांबुल इंटरनेशनल में प्रिंटिंग प्रेस कंपनी पर  भड़काऊ किताबें छापने का आरोप है और विदेश से 11 करोड़ रुपये की फंडिंग भी सामने आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पकड़ा गया 'रॉ' का फर्जी अफसर
यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने खुद को रॉ का अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान सुनीत कुमार निवासी अजोई, थाना भगवानपुर, वैशाली (बिहार) के रूप में हुई है.एसटीएफ को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति फर्जी आईडी और सरकारी दस्तावेजों के सहारे विभिन्न लोगों से संपर्क कर ठगी की कोशिश कर रहा है. 

फर्जी अफसर से मिले संदिग्ध दस्तावेज
मंगलवार को टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दबोच लिया. तलाशी लेने पर उसके पास से बड़ी मात्रा में संदिग्ध और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए. इनमें दो आधार कार्ड, तीन वोटर आईडी कार्ड, दो फर्जी पहचान पत्र, पांच पैन कार्ड, 20 अलग-अलग बैंकों की चेकबुक और आठ डेबिट–क्रेडिट कार्ड शामिल हैं. इसके अलावा 17 अलग-अलग नामों में किए गए एग्रीमेंट और विभिन्न राज्यों के कई मतदाता पहचान पत्र भी मिले हैं. 

एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार आरोपी इन दस्तावेजों की मदद से खुद को केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों पर दबाव बनाता था और विश्वास हासिल करता था. दस्तावेजों की प्राथमिक जांच में कई पहचान पत्रों के फर्जी होने की पुष्टि हुई है. पूछताछ में सुनीत कुमार ने स्वीकार किया कि वह फर्जी पहचान का इस्तेमाल विभिन्न वित्तीय लाभ लेने और लोगों को भ्रमित करने के लिए करता था

एसटीएफ ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. टीम यह भी पता लगा रही है कि आरोपी के पीछे कोई बड़ा गिरोह तो सक्रिय नहीं है. 

Watch Video: नोएड फिल्म सिटी को अचानक पुलिस और सुरक्षादलों ने घेरा, 300 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात

 

TAGS

noida Latest Newsalleged terror funding

Trending news

noida Latest News
ग्रेटर नोएडा में प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में आंतक का प्रचार! UPATS ने मारा छापा
Sambhal latest news
संभल में जुटने लगी हिंदू संगठनों की भीड़, फिर गर्माया जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद
Bahraich news
डेढ़ साल की मासूम पर कुत्तों का अटैक, लाठी-डंडे हांककर परिजनों ने भगाया
jaunpur news
जौनपुर में बरात लेकर जा रहे दूल्हे संग रास्ते में हो गया कांड,भागते दिखे घराती-बराती
Kushinagar News
रात की मस्ती बनी आखिरी सफर ! तेज रफ्तार कार ने ली दो जान,कुशीनगर NH-28 पर भीषण हादसा
Kushinagar News
UP के इस जिले में रबी की बुवाई के लिए किसान परेशान, बीज और खाद की लगा रहे गुहार
Garhwal Commissioner inspected Nepa Farm
काशीपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बड़ी तैयारी, खुलेगा नौकरियों का पिटारा
Prayagraj Magh Mela 2026
कब लगेगा प्रयागराज माघ मेला? तैयारियां तेज, डुबकी लगाने आएंगे करोड़ों श्रद्धालु
your capital your right in uttarkashi
ग्राहकों के लिए गुड न्यूज,बैंकों में करोड़ों जमा करके भूले लोग,अब फटाफट निकाल पाएंगे
kaushambi news
कौशांबी में मदरसे पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप, ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत