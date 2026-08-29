/CNG Price Hike:आम जनता की जेब पर मार! IGL ने दिया झटका! नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में बढ़े दाम, जानें अपनी सिटी के नए रेट

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CNG prices Hike: दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी (CNG) पर निर्भर लाखों वाहन चालकों और आम जनता के लिए बुरी खबर है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में सीएनजी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे दैनिक बजट पर सीधा असर पड़ना तय है. नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में सीएनजी के दामों में सीधे 3.89 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया है. बढ़ी हुई दरें 29 अगस्त 2026 की सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं.
जानें किस शहर में क्या हैं सीएनजी के नए रेट?
उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में नई दरें इस प्रकार हैं:
नोएडा- 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम
गाजियाबाद- 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम
गौतम बुद्ध नगर- 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम
ग्रेटर नोएडा- 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम
मेरठ- 95.47 रुपए प्रति किलोग्राम
मुजफ्फरनगर- 95.47 रुपए प्रति किलोग्राम
शामली- 95.47 रुपए प्रति किलोग्राम
हापुड़- 96.59 रुपए प्रति किलोग्राम
ऑटो चालकों की बढ़ी परेशानी
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) का कहना है कि बढ़ती इनपुट लागत को आंशिक रूप से समायोजित करने और आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. उधर, CNG महंगी होने के बाद ऑटो चालकों की परेशानी बढ़ गई है. उनका कहना है कि यह पूरी जनता की समस्या है. सरकार जिस तरह चीजों को संभाल रही है, उससे हम खुश नहीं हैं. CNG के दाम बढ़ने से ऑटो चालकों और दूसरे वाहन चालकों को परेशानी होती है, लेकिन यात्रियों का किराया लगभग वही रहता है. एक ऑटो चालक ने कहा कि बढ़ती लागत के बावजूद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सवारी का किराया लगभग स्थिर बना हुआ है, जिससे आमदनी प्रभावित हो रही है.
कीमतें क्यों बढ़ानी पड़ीं?
IGL के मुताबिक, इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में LNG (लिक्विफाइड नैचुरल गैस) के दामों का लगातार उच्च स्तर पर बने रहना है. वैश्विक स्तर पर एलएनजी महंगी होने से सीएनजी उत्पादन और आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाली 'इनपुट गैस' की लागत काफी बढ़ गई. कंपनी का कहना है कि गैस की बढ़ी हुई उत्पादन लागत के बोझ को थोड़ा कम करने के लिए सीएनजी के दामों में प्रति किलो ₹3.89 की यह अनिवार्य बढ़ोतरी करनी पड़ी.
आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ?
सीएनजी महंगी होने का सबसे ज्यादा झटका उन लोगों को लगेगा, जो दैनिक रूप से ऑटो, टैक्सी, कैब या पर्सनल सीएनजी कारों से लंबी दूरी तय करते हैं. यदि कोई वाहन एक दिन में 5 किलो सीएनजी इस्तेमाल करता है, तो 3.89 रुपये प्रति किलो के इजाफा से उसका रोज का खर्च करीब 19.45 रुपये बढ़ेगा. महीने में 30 दिन यही खपत रहने पर एक्स्ट्रा खर्च करीब 583.50 रुपये हो सकता है. बहरहाल, इस बढ़ोतरी से रोजमर्रा की आवाजाही महंगी हो जाएगी. साथ ही, कमर्शियल चालकों की कमाई घटने से आने वाले दिनों में ऑटो और कैब का किराया बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है.