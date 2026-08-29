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CNG Price Hike:आम जनता की जेब पर मार! IGL ने दिया झटका! नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में बढ़े दाम, जानें अपनी सिटी के नए रेट

CNG prices Hike: उत्तर प्रदेश में सीएनजी एक बार फिर महंगी हो गई है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने नोएडा समेत कई जिलों में CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोत्तरी कर दी है. जानिए कहां कितने रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है?

Written ByPooja Singh
Published: Aug 29, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:33 AM IST
CNG Price Hike:आम जनता की जेब पर मार! IGL ने दिया झटका! नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में बढ़े दाम, जानें अपनी सिटी के नए रेट
Image Credit: CNG prices hike

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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