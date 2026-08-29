/CNG Price Hike:आम जनता की जेब पर मार! IGL ने दिया झटका! नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में बढ़े दाम, जानें अपनी सिटी के नए रेट

ऑटो चालकों की बढ़ी परेशानी

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) का कहना है कि बढ़ती इनपुट लागत को आंशिक रूप से समायोजित करने और आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. उधर, CNG महंगी होने के बाद ऑटो चालकों की परेशानी बढ़ गई है. उनका कहना है कि यह पूरी जनता की समस्या है. सरकार जिस तरह चीजों को संभाल रही है, उससे हम खुश नहीं हैं. CNG के दाम बढ़ने से ऑटो चालकों और दूसरे वाहन चालकों को परेशानी होती है, लेकिन यात्रियों का किराया लगभग वही रहता है. एक ऑटो चालक ने कहा कि बढ़ती लागत के बावजूद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सवारी का किराया लगभग स्थिर बना हुआ है, जिससे आमदनी प्रभावित हो रही है.