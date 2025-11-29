UP Cold Wave Alert: भीषण सर्दी की चपेट में उत्तर प्रदेश! देवरिया से नोएडा तक कोहरे की चादर से ढके; IMD ने दिया नया अलर्ट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश वालों जबरदस्त सर्दी के लिए तैयार हो जाएं. आने वाले दिनों में प्रदेश में कोहरे के साथ शीतलहर और तेज होने वाली है. कई जिलों में कोहरा छाने के लगा है और तापमान भी तेजी से लुढ़कता जा रहा है. पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है. इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा गिरेगा.

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की माने तो 29 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. सुबह की शुरुआत प्रदेश के ज्यादातर जिलों कोहरे के साथ हुई. कई जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा नजर आया. जिन जिलों ने कोहरे की चादर ओढ़ी, उनमें वाराणसी, गाजियाबाद, शामली, मेरठ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, मथुरा और गाजीपुर समेत कई शहर शामिल हैं.

कैसी होगी दिसंबर की शुरुआत?

अब अगर अगले कुछ दिनों के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 30 नवंबर को बेशक सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ होगी, लेकिन पूरे दिन मौसम साफ रहेगा. ठीक ऐसे ही मौसम का मिजाज 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक रहने वाला है. अभी प्रदेश में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में मौसम फिर बदलने वाला है. 30 नवंबर को लखनऊ में बादलों का पहरा होगा.

जानें तापमान का ताजा हाल

अब अगर तापमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन दिनों में तापमान में थोड़ी कमी देखी जाएगी. इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है. इसके साथ ही कोहरा और ठंड में इजाफा होगा.

कहां-कितना रहा तापमान?

शुक्रवार को इटावा में सबसे कम 7℃ न्यूनतम तापमान रहा. जबकि, कानपुर शहर में 7.4℃, मेरठ में 8.1℃, मुजफ्फरनगर में 8.2℃, बरेली में 8.5℃, अलीगढ़ में 9℃, शाहजहांपुर में 9.2℃, बुलंदशहर में 9.5℃, बाराबंकी में 9.5℃, अयोध्या में 9.5℃, झांसी में 9.7℃, फुरसत गंज में 9.9℃ और हरदोई में 10℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.

