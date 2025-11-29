Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3022350
Zee UP-UttarakhandNoida

UP Cold Wave Alert: भीषण सर्दी की चपेट में उत्तर प्रदेश! देवरिया से नोएडा तक कोहरे की चादर से ढके; IMD ने दिया नया अलर्ट

UP Weather Update: वैसे तो दिसंबर से पहले ही उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड लोगों की कंपकंपी छुड़ाने वाली है. मौसम विभाग का कहना है कि अब प्रदेश में शीतलहर और तेज होगी. ऐसे में जानिए एक हफ्ते तक आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Cold Wave Alert
UP Cold Wave Alert

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश वालों जबरदस्त सर्दी के लिए तैयार हो जाएं. आने वाले दिनों में प्रदेश में कोहरे के साथ शीतलहर और तेज होने वाली है. कई जिलों में कोहरा छाने के लगा है और तापमान भी तेजी से लुढ़कता जा रहा है. पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है. इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा गिरेगा.

आज कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग की माने तो 29 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. सुबह की शुरुआत प्रदेश के ज्यादातर जिलों कोहरे के साथ हुई. कई जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा नजर आया. जिन जिलों ने कोहरे की चादर ओढ़ी, उनमें वाराणसी, गाजियाबाद, शामली, मेरठ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, मथुरा और गाजीपुर समेत कई शहर शामिल हैं.

कैसी होगी दिसंबर की शुरुआत?
अब अगर अगले कुछ दिनों के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 30 नवंबर को बेशक सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ होगी, लेकिन पूरे दिन मौसम साफ रहेगा. ठीक ऐसे ही मौसम का मिजाज 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक रहने वाला है. अभी प्रदेश में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में मौसम फिर बदलने वाला है. 30 नवंबर को लखनऊ में बादलों का पहरा होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जानें तापमान का ताजा हाल
अब अगर तापमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन दिनों में तापमान में थोड़ी कमी देखी जाएगी. इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है. इसके साथ ही कोहरा और ठंड में इजाफा होगा. 

कहां-कितना रहा तापमान?
शुक्रवार को इटावा में सबसे कम 7℃ न्यूनतम तापमान रहा. जबकि, कानपुर शहर में 7.4℃, मेरठ में 8.1℃, मुजफ्फरनगर में 8.2℃, बरेली में 8.5℃, अलीगढ़ में 9℃, शाहजहांपुर में 9.2℃, बुलंदशहर में 9.5℃, बाराबंकी में 9.5℃, अयोध्या में 9.5℃, झांसी में 9.7℃, फुरसत गंज में 9.9℃ और हरदोई में 10℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें: Gorakhpur Weather Update: पूर्वी यूपी वालों सावधान! देवरिया से वाराणसी तक पड़ेगी कश्मीर जैसी भीषण ठंड; आया डराने वाला अपडेट

TAGS

UP Cold Wave Alertup weather updateUP Winter AlertIMDAaj ka mausam

Trending news

UP Cold Wave Alert
भीषण सर्दी की चपेट में उत्तर प्रदेश! देवरिया से नोएडा तक कोहरे की चादर से ढके
Allahabad High Court
'अजनबी व्यक्ति' किसी की जमानत याचिका रद्द नहीं करा सकता...इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
Kushinagar News
कुशीनगर में बुखार का कहर! एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत
shriprakash jaiswal
Shriprakash Jaiswal: 3 बार के सांसद, 10 साल मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन
Firozabad news
यूपी के इस जिले में बनकर तैयार हुआ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जल्द शुरू होगा जमीन आवंटन
Sonbhadra News
19 साल बाद मिला इंसाफ!...शारदा चौबे हत्याकांड में सोनभद्र कोर्ट का बड़ा फैसला
Saharanpur news
मां! आप बस रिश्ता देख लीजिए...थाना प्रभारी ने निभाई 'भाई और पिता' की भूमिका
Haridwar Kumbh
हरिद्वार कुंभ 2027: CM धामी ने गंगा किनारे संतों संग की बैठक, स्नान की तारीखें तय
Saharanpur news
शहीदों का अपमान?...यूपी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से मचा सियासी भूचाल
Chandauli News
चकिया में अवैध पैथोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई, एसडीएम की छापेमारी में खुली पोल