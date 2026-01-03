ललितपुर से नोएडा तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर! मुठभेड़ में रेप-ब्लैकमेल का आरोपी गिरफ्तार, 'मिर्ची गैंग' का शातिर लुटेरा भी घायल

Amit/Santosh/Operation Lagda News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में नाबालिग हिन्दू लड़की के साथ मुस्लिम युवक द्वारा रेप और अश्लील वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी अमजद खान को आज पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. आरोपी के पैर में गोली लगी है जिसकी वजह से वह घायल हो गया. घायल आरोपी अमजद खान को इलाज के लिये जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज किया जा रहा है. पुलिस टीम ने आरोपी अमजद खान को बानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है.

जानें पीड़िता ने क्या किया ?

हम आपको बता दे आरोपी अमजद खान द्वारा नाबालिग हिन्दू युवती को लगातार ब्लैकमेल किये जाने की वजह से पीड़ित युवती ने जहर खाकर जान देने की भी कोशिश की थी. जिसके बाद से तमाम हिन्दू संगठनों ने एकत्रित होकर रोष व्याप्त करते हुये आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी थी.

नोएडा मिर्ची हादसा

वही दूसरी तरफ मिर्ची डालकर लूट करने वाले बदमाश से हुई मुठभेड़ में इकोटेक 3 थाना पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. इस पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया. घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.दरसअल शुक्रवार देर शाम थाना इकोटेक-3 पुलिस क्षेत्र के बिजली घर, जलपुरा के पास चेकिंग कर रही थी ,तभी पुलिस टीम को एक मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस टीम ने युवक को रूकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार युवक रुकने के बजाय मोटरसाइकिल को तेज गति से चलाते हुए हबीबपुर की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर युवक की मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई, जिस पर मोटरसाइकिल सवार युवक द्वारा स्वयं को घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी.

पैर में लगी गोली

जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायरिंग की जिससे आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया.घायल युवक की पहचान अजयनाथ निवासी ग्राम बिसरख, थाना बिसरख के रुप में हुयी है. घायल बदमाश के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल , एक लाल मिर्च का पैकेट व एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किये गए. बदमाश को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया.

सन्तोष कुमार एडीसीपी कहना ?

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा के डीसीपी सन्तोष कुमार ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है, जो रास्ते में आते-जाते लोगो की आंख में मिर्च डालकर लूट व चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था. इस बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा लूट के मुकदमे गौतम बुद्ध नगर हापुड़ और सहारनपुर में दर्ज हैं .इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है.