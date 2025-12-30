यूपी एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर.. 11 सीटों पर जीत के लिए इन धुरंधरों को सौंपी कमान

नोएडा न्यूज/विशाल सिंह : उत्तर प्रदेश में आगामी स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनावों को लेकर कांग्रेस ने सक्रियता बढ़ा दी है. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 11 प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. इस कदम को संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.

क्या हैं पूरी बात ?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने स्नातक और शिक्षक विधान परिषद् की 11 सीटों के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं. कांग्रेस यह चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ेगी.कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त कर जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि चुनावी गतिविधियों और मतदाता संपर्क को मजबूत किया जा सके.

जानें किस जगह के लिए किन्हें नियुक्त किया गया ?

हम बता दे कि लखनऊ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद किशोरी लाल शर्मा तथा पूर्व सांसद पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है. वाराणसी सीट के लिए भगवती प्रसाद चौधरी और पशुपति नाथ राय, आगरा के लिए राकेश राठौर और विवेक बंसल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.मेरठ निर्वाचन क्षेत्र में सांसद इमरान मसूद और हरेन्द्र अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है, वहीं इलाहाबाद स्नातक क्षेत्र के पर्यवेक्षक उज्जवल रमण सिंह और नसीमुद्दीन सिद्दीकी चुनें गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बरेली-मुरादाबाद से गोरखपुर-फैजाबाद तक कौन

यूपी के बरेली-मुरादाबाद में कुंवर दानिश अली और फूल कुंवर को पर्यवेक्षक बनाया गया है. गोरखपुर-फैजाबाद क्षेत्र की जिम्मेदारी तनुज पुनिया और अखिलेश प्रताप सिंह को सौंपी गई है. मेरठ-सहारनपुर सीट के पर्यवेक्षक बाकिर हुसैन उर्फ बाकर हुसैन रखे गए हैं.

क्या मानना है कांग्रेस का... जानिए

दरअसल, कांग्रेस का मानना है कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ है और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से पार्टी स्थानीय संगठन, मतदाता और समर्थकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर प्रभावशाली चुनावी सफर तय कर सकेगी. इस बार की सक्रियता से कांग्रेस आने वाले चुनावों में अपनी मौजूदगी और प्रभाव दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है.

यह भी पढ़ें : गाजीपुर तिहरा हत्याकांड: क्रिसमस की रात गहमर में पसरा मातम, 5 दिन बाद मिला तीसरा शव…सामने आई दिल दहला देने वाली कहानी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !