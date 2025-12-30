Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3058298
Zee UP-UttarakhandNoida

यूपी एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर.. 11 सीटों पर जीत के लिए इन धुरंधरों को सौंपी कमान

 Noida News: यूपी में आगामी स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनावों को लेकर कांग्रेस ने सक्रियता बढ़ा दी है. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 11 प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर.. 11 सीटों पर जीत के लिए इन धुरंधरों को सौंपी कमान

नोएडा न्यूज/विशाल सिंह :  उत्तर प्रदेश में आगामी स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनावों को लेकर कांग्रेस ने सक्रियता बढ़ा दी है. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 11 प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. इस कदम को संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.

क्या हैं पूरी बात ?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने स्नातक और शिक्षक विधान परिषद् की 11 सीटों के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं. कांग्रेस यह चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ेगी.कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त कर जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि चुनावी गतिविधियों और मतदाता संपर्क को मजबूत किया जा सके.

जानें किस जगह के लिए किन्हें नियुक्त किया गया ?
हम बता दे कि लखनऊ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद किशोरी लाल शर्मा तथा पूर्व सांसद पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है. वाराणसी सीट के लिए भगवती प्रसाद चौधरी और पशुपति नाथ राय, आगरा के लिए राकेश राठौर और विवेक बंसल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.मेरठ निर्वाचन क्षेत्र में सांसद इमरान मसूद और हरेन्द्र अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है, वहीं इलाहाबाद स्नातक क्षेत्र के पर्यवेक्षक उज्जवल रमण सिंह और नसीमुद्दीन सिद्दीकी चुनें गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

बरेली-मुरादाबाद से गोरखपुर-फैजाबाद तक कौन 
यूपी के बरेली-मुरादाबाद में कुंवर दानिश अली और फूल कुंवर को पर्यवेक्षक बनाया गया है. गोरखपुर-फैजाबाद क्षेत्र की जिम्मेदारी तनुज पुनिया और अखिलेश प्रताप सिंह को सौंपी गई है. मेरठ-सहारनपुर सीट के पर्यवेक्षक बाकिर हुसैन उर्फ बाकर हुसैन रखे गए हैं.

क्या मानना है कांग्रेस का... जानिए 
दरअसल, कांग्रेस का मानना है कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ है और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से पार्टी स्थानीय संगठन, मतदाता और समर्थकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर प्रभावशाली चुनावी सफर तय कर सकेगी. इस बार की सक्रियता से कांग्रेस आने वाले चुनावों में अपनी मौजूदगी और प्रभाव दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है.

यह भी पढ़ें : गाजीपुर तिहरा हत्याकांड: क्रिसमस की रात गहमर में पसरा मातम, 5 दिन बाद मिला तीसरा शव…सामने आई दिल दहला देने वाली कहानी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Noida News

Trending news

Varanasi News
न्यू ईयर से पहले काशी में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं से पटीं गलियां
Noida News
यूपी एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर..जीत के लिए इन धुरंधरों को सौंपी कमान
ghazipur news
गाजीपुर तिहरा हत्याकांड: क्रिसमस की रात गहमर में पसरा मातम, 5 दिन बाद मिला तीसरा शव
Noida child death
बोतल में रखा था तेजाब, पानी समझकर पी गया 7 साल का मासूम, जानिये आगे क्या हुआ?
UP News
यूपी में पेंशन बन रही संबल की पहचान! वृद्धावस्था पेंशन योजना ने रचा नया इतिहास
Mathura News
'मोक्ष द्वार' कहलाती है वृंदावन की ये जगह, निकलने पर बैकुंठ लोक की होती है प्राप्ति!
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में GBU भर्ती घोटाला, पद से हटाए गए रजिस्ट्रार विश्वास त्रिपाठी
almora accident
अल्मोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी बस, सात यात्रियों की मौत
SIR in sambhal
संभल में घटे 20% वोटर, गुलाब देवी की विधानसभा में कटे सबसे ज्यादा नाम, ये करें काम
dehradun news
न्यू ईयर में मसूरी घूमने जा रहे हैं तो देख लें रूट, जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी