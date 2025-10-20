Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2968933
Zee UP-UttarakhandNoida

Diwali 2025:ध्यान दें! आतिशबाजी करने का है प्लान, तो सोसाइटियों में रहने वाले जान लें ये जरूरी बात

Greater Noida Fire Crackers Ban in Balconies: आज दिवाली की धूम है. हर ओर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. कुछ लोग जमकर आतिशबाजी करने की फिराक में हैं, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. पढ़िए पूरी डिटेल्स..

 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 12:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Diwali 2025
Diwali 2025

Greater Noida Fire Crackers Ban in Balconies: अगर आप आतिशबाजी के साथ दिवाली मनाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है.दरअसल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई हाउसिंग सोसाइटियों में दिवाली के दौरान पार्किंग एरिया और फ्लैट्स की बालकनी में पटाखे बैन किया गया है. सोसाइटी की AOA या बिल्डर प्रबंधन की ओर से इस बारे में दिशा निर्देश जारी हुए हैं. यहां रहने वालों के लिए पटाखे जलाने के लिए अलग निर्धारित स्थल तय हुए हैं, जहां वे सुरक्षित रूप से पटाखे जला पाएंगे.

सतर्कता बरतने की सलाह
दरअसल, पिछले साल दीपावली पर कई सोसाइटियों में आग लगने की खबरें आई थीं. जिसके चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है. इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि घर के बाहर निकलते समय दिए जलते हुए न छोड़ें. दिवाली के दौरान वेलेंशिया होम्स, ऐस डिवीनो, हवेलिया वैलेंसिया, आम्रपाली गोल्फ होम्स और किंग्स वुड जैसी सोसाइटियों में खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. कई अन्य आवासीय सोसाइटियों में सुरक्षा कारणों से विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं.

कैसी है दिवाली की तैयारी?
दीपावली पर किसी भी घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं. अग्निशमन विभाग ने जिले के कई क्षेत्रों में विभाग के 20 छोटे और बड़े वाहन तैनात करने का फैसला किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनपद के कुल 12 फायर स्टेशनों पर चार एफएसओ और 163 फायरमैन समेत कुल 247 अग्निशमनकर्मियों की तैनाती होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा जिला अस्पताल में 24 घंटे इलाज की सुविधा रहेगी. यहां 15 बर्न वार्ड तैयार किए गए हैं, जिनमें हल्के झुलसने के मामलों का भी इलाज होगा. आईसीयू में 10 बेड विशेष रूप से आरक्षित हैं. अस्पताल प्रशासन ने दो आपातकालीन फोन नंबर जारी किए हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर जरुरत पड़ने पर तुरंत रोगियों के इलाज के लिए मौजूद रहेंगे.

इमरजेंसी में क्या करें?
अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप ऐसी स्थिति में मदद के लिए जिले में विभिन्न विभागों के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. पुलिस से संपर्क करने के लिए 112 पर कॉल करें. इसके अलावा एंबुलेंस सेवा के लिए 102 और 108 नंबर, जिला अस्पताल की सहायता के लिए नंबर 9310376851, आग लगने की स्थिति में 0120-2521111 या 8882746130 पर संपर्क कर सकते हैं. जबकि, यातायात संबंधी मदद के लिए 9971009001 और महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 नंबर और बिजली से जुड़ी शिकायतों के लिए 0120-2970431 और 0120-2970605 पर आप कॉल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: UP में दीवाली की रौनक! पहले श्रीराम के दरबार में सीएम योगी ने लगाई हाजिरी, अब आज शाम को करेंगे जबरदस्त आतिशबाजी

TAGS

diwali 2025Fire Crackers Ban in BalconiesUP Fire Crakers Ban NewsGreater Noida news

Trending news

diwali 2025
ध्यान दें!आतिशबाजी करने का है प्लान,तो सोसाइटियों में रहने वाले जान लें ये जरूरी बात
CM Yogi Diwali Celebration
UP में दीवाली की रौनक! पहले श्रीराम के दरबार में CM योगी ने लगाई हाजिरी,पढ़ें डिटेल
Uttarakhand Winter Alert
इन इलाकों में ठिठुरेंगे लोग, बारिश से गिरेगा पारा, जानें दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
kanpur latest news
एक करोड़ इन खातों में डाल दो... 12वीं पास ने व्हाट्सएप पर कंपनी बॉस बन किया बड़ा खेल
deepotsav 2025
दिवाली पर गोरखपुर के इस जंगल में होगा मंगल! CM योगी वनटांगियों संग मनाएंगे दीपोत्सव
Varanasi latest news
यूपी में कहां उगता है ‘दिवाली वाला सूरन’, जिसकी देशभर में होती सबसे ज्यादा मांग
Lucknow latest news
अंधेरे में डूबेगा लखनऊ का ये इलाका.. दिवाली बाद 38 हजार घरों की कटेगी बिजली सप्लाई!
Ayodhya Deepotsav
क्या आपको पता है... अयोध्या के 9वें दीपोत्सव में दर्ज हुए कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड
UP News
दिवाली के बाद नौकरी का तोहफा! UP के इस सरकारी विभाग में खुलेंगे कई दर्जनों पद
Hardoi News
साहब! अब कभी जीवन में ऐसा नहीं होगा… पुलिस ने मनचले युवक को सबक सिखाया