Diwali 2025:ध्यान दें! आतिशबाजी करने का है प्लान, तो सोसाइटियों में रहने वाले जान लें ये जरूरी बात

Greater Noida Fire Crackers Ban in Balconies: अगर आप आतिशबाजी के साथ दिवाली मनाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है.दरअसल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई हाउसिंग सोसाइटियों में दिवाली के दौरान पार्किंग एरिया और फ्लैट्स की बालकनी में पटाखे बैन किया गया है. सोसाइटी की AOA या बिल्डर प्रबंधन की ओर से इस बारे में दिशा निर्देश जारी हुए हैं. यहां रहने वालों के लिए पटाखे जलाने के लिए अलग निर्धारित स्थल तय हुए हैं, जहां वे सुरक्षित रूप से पटाखे जला पाएंगे.

सतर्कता बरतने की सलाह

दरअसल, पिछले साल दीपावली पर कई सोसाइटियों में आग लगने की खबरें आई थीं. जिसके चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है. इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि घर के बाहर निकलते समय दिए जलते हुए न छोड़ें. दिवाली के दौरान वेलेंशिया होम्स, ऐस डिवीनो, हवेलिया वैलेंसिया, आम्रपाली गोल्फ होम्स और किंग्स वुड जैसी सोसाइटियों में खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. कई अन्य आवासीय सोसाइटियों में सुरक्षा कारणों से विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं.

कैसी है दिवाली की तैयारी?

दीपावली पर किसी भी घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं. अग्निशमन विभाग ने जिले के कई क्षेत्रों में विभाग के 20 छोटे और बड़े वाहन तैनात करने का फैसला किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनपद के कुल 12 फायर स्टेशनों पर चार एफएसओ और 163 फायरमैन समेत कुल 247 अग्निशमनकर्मियों की तैनाती होगी.

इसके अलावा जिला अस्पताल में 24 घंटे इलाज की सुविधा रहेगी. यहां 15 बर्न वार्ड तैयार किए गए हैं, जिनमें हल्के झुलसने के मामलों का भी इलाज होगा. आईसीयू में 10 बेड विशेष रूप से आरक्षित हैं. अस्पताल प्रशासन ने दो आपातकालीन फोन नंबर जारी किए हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर जरुरत पड़ने पर तुरंत रोगियों के इलाज के लिए मौजूद रहेंगे.

इमरजेंसी में क्या करें?

अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप ऐसी स्थिति में मदद के लिए जिले में विभिन्न विभागों के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. पुलिस से संपर्क करने के लिए 112 पर कॉल करें. इसके अलावा एंबुलेंस सेवा के लिए 102 और 108 नंबर, जिला अस्पताल की सहायता के लिए नंबर 9310376851, आग लगने की स्थिति में 0120-2521111 या 8882746130 पर संपर्क कर सकते हैं. जबकि, यातायात संबंधी मदद के लिए 9971009001 और महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 नंबर और बिजली से जुड़ी शिकायतों के लिए 0120-2970431 और 0120-2970605 पर आप कॉल कर सकते हैं.

