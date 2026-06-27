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दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 2 घंटे... रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान; उत्तर प्रदेश में हाई-स्पीड रेल का नया दौर

UP Bullet Train News: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को सीएम योगी के साथ नोएडा दौरे में कहा यूपी और दिल्ली के बीच जल्द ही 350 कि.मी. रफ्तार की बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जिससे लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरी साढ़े छह घंटे से घटकर महज दो घंटे रह जाएगी.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 27, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:59 PM IST
दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 2 घंटे... रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान; उत्तर प्रदेश में हाई-स्पीड रेल का नया दौर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत कुल 20 वर्षों का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में काम करने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारितार और जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @pradeep_raghav6 से कनेक्ट कर सकते हैं.

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