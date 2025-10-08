UP Trade Show: नोएडा हाट में लगेगा स्वदेशी मेला, लोकल प्रोडक्ट्स को मिलेगा साझा मंच, दिवाली से पहले खास प्लान जानिए

UP International Trade Show 2025: ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 की सफलता के बाद योगी सरकार सभी जिलों में स्वदेशी मेले का आयोजन करने वाली है. 9 से 18 अक्टूबर तक नोएडा हाट सेक्टर 33A में ये मेला लगेगा. पढ़िए पूरी डिटेल...
UP International Trade Show 2025: ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 को जबरदस्त सफलता मिली थी. इसके बाद स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला-2025 का आयोजन किया जाएगा. 9 से 18 अक्टूबर तक नोएडा हाट सेक्टर-33ए में स्वदेशी मेला लगेगा.
इन्हें मिलेगा साझा मंच
यह आयोजन स्थानीय उद्यमिता, हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पादों और स्टार्टअप नवाचारों को एक साझा मंच देगा. इसकी जानकारी उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार ने दी है. प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश से जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर मेधा रूपम के नेतृत्व में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला-2025 का आयोजन किया जा रहा है.
कब आयोजित होगा ये मेला?
यह मेला 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक नोएडा हाट, सेक्टर-33ए, नोएडा सिटी सेंटर में हर दिन 11 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा. इस मेले का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों के निर्माण, बिक्री और प्रदर्शनी को बढ़ावा देना है. ताकि राज्य में 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को सशक्त बनाया जा सके.
उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी
दीपावली के मौके पर नागरिकों से आह्वान किया गया है कि वे अपने घरों को स्वदेशी उत्पादों से सजाएं और जीएसटी दरों में की गई कमी का लाभ उठाते हुए स्वदेशी अपनाएं साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाएं. मेले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने कई इकाइयों एवं उद्यमियों के उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी और बिक्री करेगी.
