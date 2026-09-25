ग्रेटर नोएडा में आज से 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो', गृहमंत्री अमित शाह और CM योगी करेंगे उद्घाटन

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UP International Trade Show: ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और कारोबारी उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) के चौथे संस्करण का आगाज शुक्रवार से ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होगा. पांच दिन तक चलने वाला ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा. उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. उद्घाटन समारोह सुबह 11 बजे शुरू होकर करीब 12:30 बजे तक चलेगा. प्रशासन के मुताबिक, समारोह में प्रवेश निर्धारित पास के आधार पर ही दिया जाएगा. अमित शाह हेलिकॉप्टर से एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे.
88 देशों की भागीदारी, 600 से ज्यादा विदेशी खरीदार
इस बार ट्रेड शो में 88 देशों की भागीदारी रहेगी. 600 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के पहुंचने की उम्मीद है, जबकि उद्घाटन समारोह में करीब 250 विदेशी खरीदार मौजूद रहेंगे. देशभर से भी बड़ी संख्या में कारोबारी खरीदारों के आने की तैयारी है. 5 लाख से ज्यादा विजिटर आने के संभावना है.
ट्रेड शो में 2,400 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं. यहां उत्तर प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा. इसका उद्देश्य यूपी के उत्पादकों और उद्यमियों को देश-विदेश के बाजार से जोड़ना है.
छह देश साझेदार के तौर पर शामिल
इस वर्ष ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं. इनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी से व्यापारिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.
ट्रेड शो में निवेशकों, उद्यमियों और खरीदारों के लिए अलग-अलग कारोबारी सत्र और नेटवर्किंग के अवसर भी उपलब्ध होंगे. राज्य सरकार इसे यूपी के स्थानीय उत्पादों और एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के मंच के तौर पर पेश कर रही है.
29 सितंबर को राजनाथ सिंह करेंगे समापन
ट्रेड शो का समापन 29 सितंबर को होगा. समापन समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की जानकारी दी गई है. आयोजन में प्रदेश के उत्पादों के साथ-साथ निवेश और औद्योगिक संभावनाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा.
कड़ी सुरक्षा: 4-लेयर सिक्योरिटी और 2500 से अधिक पुलिसकर्मी
वीवीआईपी आवागमन और भारी भीड़ को देखते हुए नोएडा पुलिस प्रशासन ने अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की है:
4-लेयर सुरक्षा घेरा: एक्सपो मार्ट और आसपास के इलाकों को 4 सुरक्षा घेरों में बांटा गया है.
2,500 से ज्यादा पुलिस बल: जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्र के अनुसार, 2500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ सीसीटीवी और कमांड कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे निगरानी की जा रही है.
पार्किंग व्यवस्था: एक्सपो मार्ट के आसपास 20 से ज्यादा स्थानों पर पार्किंग बनाई गई है, जिसमें अकेले 'नासा पार्किंग' में 10,000 से अधिक वाहनों की क्षमता है.
यातायात डायवर्जन: शहरवासियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर रूट डायवर्ट किए गए हैं.
क्यों खास है यह ट्रेड शो?
यूपीआईटीएस (UPITS) में एक ही छत के नीचे पूरे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। एमएसएमई, ओडीओपी, आईटी, टेक्सटाइल और बड़े औद्योगिक घरानों के उत्पादों के प्रदर्शन से प्रदेश में व्यापार साझेदारी और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे.
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