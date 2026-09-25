ग्रेटर नोएडा में आज से 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो', गृहमंत्री अमित शाह और CM योगी करेंगे उद्घाटन

UP International Trade Show: ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और कारोबारी उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) के चौथे संस्करण का आगाज शुक्रवार से ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होगा. पांच दिन तक चलने वाला ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा. उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. उद्घाटन समारोह सुबह 11 बजे शुरू होकर करीब 12:30 बजे तक चलेगा. प्रशासन के मुताबिक, समारोह में प्रवेश निर्धारित पास के आधार पर ही दिया जाएगा. अमित शाह हेलिकॉप्टर से एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे.