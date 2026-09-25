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ग्रेटर नोएडा में आज से 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो', गृहमंत्री अमित शाह और CM योगी करेंगे उद्घाटन

UP International Trade Show: उत्तर प्रदेश के उत्पादों और व्यापार को वैश्विक मंच देने के लिए ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज से 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो' (UPITS 2026) के चौथे संस्करण का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है. 5 दिनों तक चलने वाला यह निवेश का महाकुंभ 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 25, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:08 AM IST
ग्रेटर नोएडा में आज से 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो', गृहमंत्री अमित शाह और CM योगी करेंगे उद्घाटन
Image Credit: UP International Trade Show

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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