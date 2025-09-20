यूपी में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, मथुरा से बलिया तक कई बदमाश हुए लंगड़े, जोड़ने लगे हाथ

Alok/Manoj/syed husain/Operation Langda​:उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ चला रखा है. पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है. लगातार हो रही मुठभेड़ों से साफ है कि योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब ज़मीन पर दिखाई दे रहा है. यूपी पुलिस ने कानपुर,बलिया, मथुरा,मुजफ्फरनगर,ग्रेटर नोएडा,और रायबरेली में अपराधियों को एनकाउंटर में धर दबोचा है. जानिए कहां पर एनकाउंटर किए गए.

कानपुर: नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार

कानपुर के मंगलपुर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास पुलिस और वारिस नाम के अपराधी की मुठभेड़ हुई.पुलिस घेराबंदी देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी.जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे पकड़ लिया गया. वारिस नाबालिग से बलात्कार का आरोपी है.मौके से एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए.

बलिया: शिक्षक हत्याकांड का आरोपी दबोचा

बलिया के उभावँ थाना क्षेत्र में शिक्षक हत्याकांड का आरोपी नीतीश कुमार सिंह पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुआ. पूछताछ में उसने अध्यापिका और शिक्षक से लूट व हत्या की वारदात कबूल की.उसके पास से पिस्टल, कारतूस, मोटरसाइकिल और 12 हजार रुपये बरामद हुए, जबकि उसका साथी फरार हो गया.

मथुरा: अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़

मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया. मुठभेड़ में तीन बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जबकि एक फरार हो गया. मौके से बने और अधबने तमंचे, कारतूस व हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ. गिरफ्तार महेश समेत अन्य बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया.

मुजफ्फरनगर: टोल प्लाजा हत्या कांड का खुलासा

मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा पर दो कर्मचारियों ने मैनेजर और डिप्टी मैनेजर पर हमला किया और डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे का अपहरण कर हत्या कर दी. पुलिस मुठभेड़ में आरोपी शुभम चौधरी और शेखर गोली लगने से घायल हो गए.उनके पास से अवैध असलहे, कार और अन्य सामान बरामद हुआ.

ग्रेटर नोएडा: ज्वेलरी चोर गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में वेगनार कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई. दो बदमाश गोली लगने से घायल हुए और एक महिला साथी गिरफ्तार की गई. इनके पास से छह लाख के जेवरात, तमंचा, कारतूस और कार बरामद हुई. ये बदमाश कई लूट और चोरी की वारदातों में शामिल थे.

रायबरेली: 25 हजार का इनामी धरा गया

रायबरेली के गुरबक्शगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश नाहर नट को मुठभेड़ के बाद पकड़ा. पुलिस चेकिंग के दौरान उसने फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल होकर दबोच लिया गया.

